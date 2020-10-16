"Ніхто не приїхав, руки опустилися": пенсіонер в Росії до самої смерті вів онлайн-щоденник про коронавірус. Фото

Російський пенсіонер вів щоденник хвороби, до того як не помер.

Пенсіонер з РФ, Валерій Гильов, що проживає в Пермі почав вести свій особистий щоденник хвороби в соцмережах, і вів його поки не помер.

Все почалося з першого поста 25 вересня чоловік поділився посиланням на його інтерв'ю, де він розповів, як довго тиснув швидку, яка в результаті не приїхала. А через два дні після візиту до дільничного лікуючий лікар Валерія все ж зміг оформити для нього виклик в швидку і чоловіка відвезли на томографію, яка показала двосторонню пневмонію з ураженням 45% легких.

Але госпіталізувати його відмовилися і запропонували спершу зробити тест на коронавірус.

28 вересня він отримав негативний результат тесту, але все ще скаржився на температуру і слабкість.

2 октября Валерий потрапив до лікарні через погіршення стану.

Після цього пенсіонер припинив вести свій щоденник.

А вже 12 жовтня подруга сім'ї розповіла, що чоловік помер і назвала дату прощання з ним.