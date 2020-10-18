Азербайджан захопив позиції вірменського спецназу: операція потрапила на відео

Азербайджан показав кадри захоплення позицій, утримуваних вірменським спецназом.

Солдати армії Азербайджану захопили позиції сил спеціального призначення Вірменії.

Відео з підтвердженням факту успішної атаки оприлюднено на сайті Міністерства оборони Азербайджану.

"На представленому відео спостерігається, як бронетехніка і солдати Азербайджанської Армії проганяють вірменських спецназівців. На останніх кадрах відео чітко видно, як після залишення противником окопи до цих позицій просуваються азербайджанські солдати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня сторони конфлікту оголосили про досягнення гуманітарного перемир'я, яке мало набути чинності 18 жовтня в 00:00 за місцевим часом.

Однак уже вночі бої поновилися з новою силою, а сторони обмінялися взаємними звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню. Так за заявою представниці Міноборони Вірменії, війська Азербайджану відкрили вогонь по позиціях на північному напрямку, в той час, як Баку заявив про обстріл своїх позицій біля Джебраила, що в південній частині Нагорного Карабаху.