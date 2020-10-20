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Вівторок, 20.10.2020
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Бої тривали всю ніч: що відбувається в Нагірному Карабасі 20 жовтня (відео)

Бої тривали всю ніч: що відбувається в Нагірному Карабасі 20 жовтня (відео)
09:35 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Протягом дня 19 жовтня і в ніч на 20 жовтня армія Азербайджану з різною інтенсивністю проводила бойові операції проти Вірменії.

Єреван піддав обстрілу оборонні позиції Баку зі стрілецької зброї, мінометів і гармат. Про це повідомили в прес-службі МЗС Азербайджану.

Азербайданская армія почала вести відповідний бій. Обстріли не вщухали всю ніч.

"В результаті заходів, вжитих Азербайджанської Армією на різних напрямках фронту, були знищені і виведені з ладу живу силу, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21« Град », 1 Д-30 гаубиця-гармата і 5 одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Війська Азербайджанської Армії заявляють, що контролюють оперативну обстановку на всій протяжності фронту.

Також Баку показав на відео військові трофеї, захоплені у супротивника на Джебраїльському і Фізулінському напрямках:

Також стало відомо, що в результаті артилерійських ударів армії Азербайджану на ділянці оборони 1-го мотострілецького полку збройних сил Вірменії є велика кількість убитих і поранених серед особового складу підрозділів противника. Особовий склад і бойова техніка 1-го мотострілецького батальйону полку були повністю виведені з ладу. Ліквідовано також заступника командира полку Овіка Мелкумяна, іншу посадову особу Гора Мірзояна і командира підрозділу спецназу, дислокованого на смузі оборони полку, капітана Вахаба Асетряна.

Карта бойових дій в Нагірному Карабаху:

В результаті заходів, вжитих Азербайджанської Армією, підрозділ збройних сил Вірменії, залишивши бойові позиції на ділянці оборони 2-го мотострілецького полку, відступив.

Серед особового складу підрозділів противника на ділянці оборони 5-го гірськострілкового полку є багато убитих і поранених. Повідомляється, що серед поранених знаходиться командир підрозділу Норік Агакелян.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Обстріли, Війна, Вірменія, Нагірний Карабах.

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Телеграф
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