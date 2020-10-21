З'явилися фото і відео нового авіаудару Росії по Сирії

Російські літаки продовжують завдавати регулярні удари по позиціях сирійських бойовиків.

Околиці сирійського міста Аль-Рамі в районі Джебель-Аз-Завія на півдні Ідліб піддалися атаці бойових літаків Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Цей момент зафіксований на відео, опублікованому в телеграм-каналі «Військовий оглядач». Поки про кількість жертв не повідомляють.

Кілька днів тому росіяни разом з сирійської військовою авіацією розбомбили позиції бойовиків поруч з населеним пунктом Джіср-еш-Шугуров в Ідлібі, де розташовувалася тренувальна база. При ударі було знищено близько 30 осіб і кілька одиниць техніки.

Ідлібскую зону деескалації піддається бомбардуванню з боку російських ВКС не вперше. В результаті чого гинуть не тільки джихадісти, а й місцеві жителі.

Російські військові не завжди демонструють таку влучність як в Сирії, на батьківщині під час навчань вони примудрилися запустити зенітну ракету по своїх позиціях.