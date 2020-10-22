"Дипломатичного рішення немає": Пашинян закликав громадян вирушати на фронт

Пашинян вважає, що мирно врегулювати ситуацію в Карабасі неможливо і закликав співгромадян йти на фронт.

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян вважає дипломатичне врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі неможливим.

Про це він заявив 21 жовтня, передає DW.

"Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі, і починаючи з цього етапу, ще дуже довгий час не може мати дипломатичного рішення. Все подібні пропозиції повинні вважатися завершилися", - заявив Пашинян.

За його словами, Баку налаштований досягти повної капітуляції Карабаху і закликав співгромадян добровільно відправлятися на фронт і боротися до кінця.

"Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту", - сказав прем'єр Вірменії.

Він закликав мерів всіх вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження Головного штабу ЗС Вірменії.

Азербайджан в свою чергу заявляє про прихильність мирному врегулюванню ситуації в Карабасі.

"Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту шляхом переговорів відповідно до існуючої дорожньою картою відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявив помічник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.

Заяви Пашиняна він назвав "черговою демонстрацією Вірменією незацікавленості в дипломатичному врегулюванні карабахського конфлікту".

"Цією заявою саме керівництво Вірменії визнає, що метою Вірменії є окупація територій Азербайджану", - заявив Гаджієв.

Як повідомлялося раніше, український політолог Анатолій Октисюк вважає, що Азербайджан завершить війну в Карабасі за пару днів.