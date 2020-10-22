Отруєння Навального багато чому навчило: Тіхановська була обережною на інтерв'ю російській журналістці (відео)

Лідер білоруської опозиції дала інтерв'ю для YouTube-каналу «А поговорити?»

Зустріч Світлани Тіхановском з журналісткою Іриною Шихман проходила у Вільнюсі (Литва надала Тіхановском притулок. - Авт.). Приміщення, де записували інтерв'ю, перевірила охорона, а вже потім в ньому з'явилася лідер білоруської опозиції.

На відео потрапив момент, коли російська журналістка запропонувала Тіхановскій випити води.

«Я не стала наливати воду. Я не розумію ... Ми її почали відкривати і зупинилися », - сказала Шихман, а потім стала відкривати пляшку і наливати воду в стакан.

За кадром провідною в жартома запропонували першої зробити ковток.

«Це вже все стає мемом якимось», - зауважила Тіхановском.

Після цього вона взяла стакан в руки, завмерла на пару секунд, а потім все ж зробила ковток.

Момент відображений на відео на 2:15 хвилині

Власне, перше питання Шихман і стосувався запобіжних заходів, які вживає Тіхановська після вимушеної втечі з Білорусі.

У відповідь Тіхановська зізналася, що вже звикла жити під охороною. Також вона розповіла, що не п'є воду, яка вже налита.

«Це напевно відгомони недавнішней історії», - сказала Тіхановском, натякнувши на інцидент з отруєнням Олексія Навального.