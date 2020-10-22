Армянська армія в критичному положенні: з'явився прогноз по війні в Нагірному Карабасі

Журналіст Юрій Бутусов проаналізував ситуацію в Карабасі.

На даний момент південна зона безпеки невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки повністю ліквідована. Азербайджанські війська зайняли село Агбенд, на кордоні Карабаху і власне території Вірменії. Це означає, що Азербайджан повністю звільнив всю лінію свого державного кордону з Іраном. Серйозних боїв на цьому напрямі не було, оперативне значення район втратив, але з політичної точки зору це важлива подія.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, "точка зв'язності всієї війни зараз - Лачін. Головні сили супротивників зосереджені тут. Азербайджанське наступ триває. Судячи з відео, сьогодні вони зайняли позиції в 15 км від Лачина - головну транспортну артерію Карабаху. 20 жовтня азербайджанці були в 35 км від Лачина, тобто темпи наступу значні. Але це тільки тому, що зручних рубежів оборони на підступах до Лачін немає. "

Загони вірменських добровольців йдуть в бій, щоб затримати просування противника на відкритій місцевості, і залишають позиції тільки після великих втрат в підрозділах, зазначає експерт.

Очевидно, вірменська армія виграє час і готує оборонні позиції навколо Лачина, тут відбудеться вирішальна битва.

Положення ВС Вірменії в Карабасі критичне.

"Азербайджанці підійшли близько до Лачін і можуть обстрілювати переправи і мости з важкої артилерії. Обидві автомагістралі в Карабасі знаходяться під ударами артилерії, РСЗВ, балістичних ракет. Необхідна контратака, щоб відкинути противника, але вона неможлива без ефективної ППО. Тільки якщо буде зростати кількість відео зі збитими дронамі у вірмен з'являться шанси вибудувати сталу оборону." - заявляє Бутусов.

Але якщо немає - ВС Азербайджану в найближчий тиждень можуть вийти до автомагістралі Лачін - Шуша і візьмуть її під вогневої контроль прямою наводкою.

Тоді Карабах буде втрачено для Вірменії.

Найближчим часом азербайджанці підійдуть до Лачін впритул, і це буде переломний момент війни.

Карта просування ВС Азербайджану:

"Тим не менш, можливості для успішної оборони проти азербайджанського клина на такому вузькому фронті є. Місцевість для оборони є вигідною. Західний фланг у Лачина буде прикритий територією Вірменії, куди азербайджанські війська заходити не можуть, а східний фланг - гірський масив Карабаху." - зазначив військовий журналіст.

В горах вірменська піхота і артилерія борються більш ефективно - гори є хорошим укриттям.

За час боїв під Лачін повітряна підтримка азербайджанських військ буде утруднена, без підтримки з повітря і придушення вірменської артилерії дронамі азербайджанці Лачін не візьмуть.

Обидві сторони розуміють, що місто має стратегічне значення, і здача Лачина означає воєнної поразки і догляд Вірменії з Карабаху.