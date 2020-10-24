У Керченській протоці прогримів вибух на російському танкері: перші деталі ПП

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

"Нафтовий танкер" Генерал Азі Асланов "терпить лихо, стався вибух другого танка. Екіпаж танкера складається з 13 осіб. Зокрема, 4 людини перебувають на борту, 6 осіб врятовано, ведуться пошуки 3 чоловік", - сказав співрозмовник агентства.

Також відомо, що пожежі на судні немає і воно залишилося на плаву. Поточне місцезнаходження танкера відстежує сервіс MarineTraffic.

Танкер "Генерал Азі Асланов" (IMO: 9333577) спущений на воду в 2005 році, він ходить під російським прапором.

Нагадаємо, на початку року танкер Glard-2 під прапором РФ зіткнувся з риболовецької човном в Чорному морі недалеко від узбережжя Туреччини.