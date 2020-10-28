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Ердоган зажадав повернути Крим Туреччині? У мережі викрили придуманий в Росії фейк

Ердоган зажадав повернути Крим Туреччині? У мережі викрили придуманий в Росії фейк
11:56 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Alexander Kovalenko

Не встигла завершитися зустріч Реджепа Ердогана і Володимира Зеленського, і не встигли президенти зайнятися своїми повсякденними обов'язками, як за російськими, а тепер уже і за українськими ЗМІ розноситься штормовий хвилею матеріал про те, що президент Туреччини нібито вважає окупований Росією півострів Крим - турецьким.

На цей момент звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначає, що російські і українські ЗМІ посилаються на опубліковану в турецькому виданні Haberler статтю, в якій нібито і згадується думка Ердогана про те, що Крим не український і не російський, а - турецький.

"Здавалося б, скандальна і шокуюча стаття про справжні погляди Реджепа Ердогана про приналежність Криму, особливо в контексті двосторонніх відносин з Україною, якби тільки не одне АЛЕ!" Але ", яке полягає в тому, що турецькі журналісти, на матеріал яких зараз посилаються всі кому не лінь, в своєму матеріалі посилалися на статтю "Московського Комсомольця" - російської пропагандистської майданчики, на сторінках якої автор статті Михайло Ростовський розмірковує на тему гіпотетичної стратегії Туреччини по відношенню до країн колишнього СРСР!

Тобто, думка російського журналіста, що пише для однієї з найбільш затятих пропагандистських майданчиків, використовували турецькі журналісти для свого матеріалу, а після цього, посилаючись на турецький ресурс, російські і недалеких українських новинні сайти опублікували як думка Ердогана!

Ну і ось чому вам не зіпсований телефон, який може привести навіть до дипломатичного скандалу? Або цей "зіпсований телефон" виник неспроста?

Справа в тому, що після успішної зустрічі президента Зеленського і президента Ердогана, російські пропагандисти вирішили реалізувати гібридний сценарій по дискредитації результатів цієї зустрічі і, грубо кажучи, стравити Київ і Анкару. А з урахуванням того, що в ході зустрічі Ердогана і Зеленського було заявлено про можливу участь турецької сторони в Міжнародній "Кримській платформі", тема Криму була взята як основа для даної ІПСОА.

Зародився в надрах "Московського комсомольця" матеріал очікувано був підхоплений одним з іноземних ресурсів, і не дивно, що турецьким, адже мова в статті йшла про Ердогана. А вже після цього, його підхопили російські, проросійські в Україні і просто недалекоглядні ЗМІ ", - пише Коваленко.

За його словами, ця ситуація зайвий раз демонструє ступінь заклопотаності Кремля визнанням легітимною приналежність Криму як невід'ємної частини України.

"Тим більше, коли такі заяви звучать від Реджепа Ердогана, в даний час практично на всіх майданчиках обігравати Кремль.

Тут і безсилля позиції Росії в конфлікті в Нагірному Карабасі, Сирії, а так же Лівії. Тут і роздратованість Москви відчутним зростанням військово-технічного співробітництва між Туреччиною і Україною ", - відзначає він.

Коваленко вважає, що найближчим часом російська пропаганда буде намагатися посварити Україну і Туреччину. А вкидання про Ердогана можна вважати "пробою пера в контексті нової стратегії Кремля".

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Эрдоган, Зеленский, Крим, Туреччина, Олександр Коваленко.

Автор:

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