Йде «війна міст»: з'явилася детальна карта боїв в Нагірному Карабасі

Найближчими днями стануть переломними в карабаському конфлікті. Результат боїв, які ведуться зараз, або дасть перемогу Азербайджану над Вірменією, або заведе обидві країни в довгі переговори.

Такий висновок озвучив в Facebook військовий експерт Олексій Арестович.

За його даними, азербайджанська армія дуже повільно просувається до Лачін з південного сходу, по висотах; діє в районі Червоного Базару, і обробляє оборону вірменських сил в районах Агдере і Ходжавенда.

Від Фізулі до Ходжавенду серйозного руху немає, хоча на в'їзді в останнє місто, імовірно, ударом з БПЛА поранений "міністр оборони Арцаха" Джалал Арутюнян.

"Зараз йдуть вирішальні бої, за їх підсумками відбудеться або оточення карабахської угруповання вірменських військ (Лачін) і створення умов для взяття Шуші / Ханкенді і чиста військова перемога, або зупинка там, куди дійшли і увязанія в позиційних боях і артилерійських дуелях, а значить - довга і нудна торгівля на переговорах", - вважає Арестович.

Експерт додає, що на карабаської території триває "війна міст". Зокрема, вірменські війська піддали обстрілу території Товузського, Кедабекського, Дашкесанському і Губадлінського районів Азербайджану - а це північний захід Азербайджану, території далекі від районів ведення бойових дій. Крім того, з РСЗВ «Смерч» обстріляне місто Барда в Тертерському районі, загинули діти.

"Логіка вірменської сторони погано піддається поясненню, крім необхідності залякати мирне населення, помститися і спровокувати удари Азербайджану по своїй території, щоб потім голосити на весь світ про "новий турецький геноцид", - висловлює припущення Арестович.

У свою чергу Азербайджан знищив чергову частину дивізіону С-300, що прикриває Губатлінський напрямок і розташований на території Вірменії.

Конфлікт в Нагірному Карабасі загострився місяць тому, за цей час Азербайджан і Вірменія тричі оголошували перемир'я і тричі вона була порушена.