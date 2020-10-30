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У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії

У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
Оновлено 18:42 Сьогодні Телеграф

Війна за Нагірний Карабах серед громадян Азербайджану отримала назву "вітчизняна", а на тлі загальної ейфорії спостерігаються черги до військкоматів.

Про це "Телеграфу" розповів житель Баку Нурлан Шихалієв.

"Я часто чую від своїх друзів і знайомих фрази:" Слава Богу, мене призвали, з завтрашнього дня я буду в рядах армії і захищати свою батьківщину ". Перед військкоматами збираються люди і на високому бойовому дусі відправляються на війну. Я знаю матерів, які підтримують рішення єдиного сина вступити в армію. Як ви знаєте, в Азербайджані проживають багато народів і добровольцями в армію записуються люди різних національностей - і російські, і євреї ", - сказав він, зазначивши, що багато хто з цих людей щодня моляться про те, щоб їх закликали в армію.

Шихалієв також зазначив, що  Азербайджан має стотисячну армію, крім цього була оголошена часткова мобілізація. На цей момент в оголошенні загальної мобілізації потреби немає.

"Ми розглядаємо цю війну як справедливу війну, тому що вона повинна покласти край окупації, багаторічному горю і страждання народу", - додав він.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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