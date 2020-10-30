Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"

Російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров порівняв Олександра Лукашенка з "вампіром, якому заборонили пити кров".

Про це він розповів в ефірі радіо "Ехо Москви".

"Ми бачимо, як кожен виступ Лукашенко нагадує скривдженого вампіра, який подав до суду на людей, які не дозволяють йому кусатися і пити кров", - сказав він.

Невзоров також додав, що Лукашенко вже втратив все і захищає лише "маленький теплий президентський сортир, в якому він звик думати про картоплю".

"І він поки потішає публіку різного роду заявами і брехнею. З ним провели кілька серйозних розмов російські фахівці, так звані навчальні бесіди", - зазначив він.

30 жовтня Лукашенко виступив зі зверненням, в якому пообіцяв "залишати без рук" тих, хто "хоча б доторкнеться до військовослужбовців".

Як відомо, Білорусь закрила кордони з Україною, Польщею, Литвою та Латвією. За офіційною версією, таке рішення прийняли через "епідемічну ситуацію в сусідніх країнах".

У зв'язку з цим десятки білорусів застрягли на кордоні і не можуть потрапити додому.