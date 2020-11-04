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Азербайджан готовий зупинити війну проти Вірменії: ситуація в Нагірному Карабасі 4 листопада

Азербайджан готовий зупинити війну проти Вірменії: ситуація в Нагірному Карабасі 4 листопада
10:43 Сьогодні Телеграф

Другий місяць в Нагірному Карабасі йдуть запеклі бої між азербайджанською та вірменською арміями.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність зупинити війну, якщо Вірменія зобов'яжеться вивести війська з окупованих територій.

"Якщо прем'єр-міністр Вірменії візьме зобов'язання про звільнення решти територій, то ми готові зупинитися сьогодні ж", - сказав Алієв в інтерв'ю газеті La Repubblica.

Згідно базових принципів резолюцій Ради Безпеки ООН, спочатку Вірменія повинна звільнити п'ять районів, потім - ще два. Алієв підкреслив, що Азербайджан уже звільнив чотири райони, а Вірменія, за його пропозицією, повинна звільнити Агдамський, Кельбеджарскій, Лачинський райони.

У свою чергу, армія невизнаного Карабаху заявила, що виявила групу диверсантів в напрямку поблизу великого міста Шуша, куди в останні дні наблизилися азербайджанці.

Традиційно, вірменська сторона звинуватила Баку в обстрілі мирних районів.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Ультиматум, Вірменія, Ільхам Алієв, Арцах.

Автор:

Телеграф
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