Путін "розпадається" на частини? Дивина в поведінці президента Росії спантеличила мережу

Президент Росії Володимир Путін вперше за тривалий час з'явився на публіці після того, як кілька місяців ховався в бункері.

Втім, публічний вихід глави РФ викликав відразу кілька питань. Зокрема, Путін спілкувався з дітьми без маски і соціальної дістанції, незважаючи на коронавірусні антирекорди, які щодня встановлює Росія.

На одному з відео користувачі соцмереж помітили, що права рука президента РФ фактично знерухомлена і рухається несинхронно з лівою.

"Може бути вже пора праву руку за допомогою якого-небудь шнурка, просунутого під пальто, з'єднати з лівою?", - з сарказмом пропонують в мережі.

У коментарях припустили, що такі дії можуть бути наслідком апраксії - порушення цілеспрямованих рухів при збереженні складових елементарних рухів. Апраксія виникає при ураженнях кори великих півкуль головного мозку або провідних шляхів мозолистого тіла.

Як повідомляв "Телеграф", з початком пандемії Володимир Путін сховався в бункері і фактично не з'являвся перед народом, проводячи наради з резиденції в Ново-Огарьово (Підмосков'я). В оточенні президента РФ його поведінку визнали боягузливою і, за словами наших співрозмовників, авторитет Путіна істотно впав.