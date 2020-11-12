Скачать
Четвер, 12.11.2020
Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала
Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала
Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави
Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави
Польща - Україна: коли і де дивитися товариський матч
Польща - Україна: коли і де дивитися товариський матч
Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук
Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук

Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала

Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала
09:13 Сьогодні Телеграф

Зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна останнім часом викликає масу питань. Він з'явився на публіці, хоча його тіло виглядало максимально дивно, а руки зовсім жили своїм окремим життям. На цьому тлі в західних ЗМІ заговорили, що Путін може достроково покинути свій пост у зв'язку з хворобою Паркінсона.

Чи може це статися? З таким питанням "Телеграф" звернувся до екс-голови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії України Миколи Маломужа.

«Згідно з моєю інформацією - від іноземних колег, в тому числі з РФ, в найближчому майбутньому відхід Путіна не планується, а стан його здоров'я зовсім не такий критичний, як комусь хотілося б ... Багато що видається за бажане. Думаю, ще рік-півтора якихось різких рухів в російській політверхівці не буде», - зазначає генерал.

Він також підкреслює, що навіть якщо на якомусь етапі Путін зійде з дистанції, є потужний блок продовжувачів його політики. І силовики, і цивільні групи впливу.

«Силовий блок в РФ давно інтегрований в економіку і політику, - зазначає Микола Маломуж. - Або глава Міноборони Шойгу, або відомі генерали ФСБ, що мають відношення до Роснафти і не тільки, формуватимуть політику єдиного формату, відстоюючи інтереси РФ на світовому рівні. І не факт, що їхня політика буде менш жорсткою, ніж у Путіна».

Генерал вважає, що для того щоб уникнути хаосу російська влада вже приготували якийсь із варіантів операції «Наступник».

«Буде в.о. президента. Під цю справу, можливо, терміново змінять прем'єра (саме він, згідно з російським законодавством, заміщає президента, коли той з якоїсь причини не може виконувати обов'язки - ред.). Швидше за все, буде певний перехідний період. Новий стиль правління може бути і більш м'який (в залежності від ситуації в світі і в РФ), або більш жорсткий (особливо якщо владу безроздільно візьмуть військові і силовики). В економічному сенсі, думаю, буде продовжуватися співпраця з Китаєм, Бразилією, Індією. На ці найбільші економіки націлена не тільки РФ, але і багато інших держав. Сподіватися ж на якісь кардинальні зміни в Росії в зв'язку з відходом Путіна навряд чи варто», - говорить Микола Маломуж.

Для того, щоб такі зміни (на краще) трапилися, має бути розвинений демократичний рух, сильне громадянське суспільство. Цього, зазначає генерал, в Росії поки немає.

«У той же час, нинішня політична еліта РФ вже не молода. І точно буде здавати позиції. Але буде це не швидко, - зазначає Микола Маломуж. - Так що надія на те, що на той час дозріють гідні опоненти нинішньої кремлівської верхівки - є».

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Хвороби, Володимир Путін, Хвороба Паркінсона, Микола Маломуж, Генерали.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Готуються до загострення? Стало відомо про підозрілі дії бойовиків на Донбасі
02 Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала
03 Кого приймають медустанови України (список)
04 Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові
05 "Президентська карма?" Як падала довіра українців до Зеленського та Порошенко після інавгурації
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Президентська карма?&quot; Як падала довіра українців до Зеленського та Порошенко після інавгурації
"Президентська карма?" Як падала довіра українців до Зеленського та Порошенко після інавгурації
Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові
Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові
&quot;Судячи з усього, доведеться закривати кінотеатри&quot;: як карантин вихідного дня вплине на кіноіндустрію
"Судячи з усього, доведеться закривати кінотеатри": як карантин вихідного дня вплине на кіноіндустрію
Ще не опонент, але конкурент в майбутньому: чому Разумков йде від Зеленського і чи стане він президентом
Ще не опонент, але конкурент в майбутньому: чому Разумков йде від Зеленського і чи стане він президентом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся