Чи піде Путін найближчим часом? Прогноз генерала

Зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна останнім часом викликає масу питань. Він з'явився на публіці, хоча його тіло виглядало максимально дивно, а руки зовсім жили своїм окремим життям. На цьому тлі в західних ЗМІ заговорили, що Путін може достроково покинути свій пост у зв'язку з хворобою Паркінсона.

Чи може це статися? З таким питанням "Телеграф" звернувся до екс-голови Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії України Миколи Маломужа.

«Згідно з моєю інформацією - від іноземних колег, в тому числі з РФ, в найближчому майбутньому відхід Путіна не планується, а стан його здоров'я зовсім не такий критичний, як комусь хотілося б ... Багато що видається за бажане. Думаю, ще рік-півтора якихось різких рухів в російській політверхівці не буде», - зазначає генерал.

Він також підкреслює, що навіть якщо на якомусь етапі Путін зійде з дистанції, є потужний блок продовжувачів його політики. І силовики, і цивільні групи впливу.

«Силовий блок в РФ давно інтегрований в економіку і політику, - зазначає Микола Маломуж. - Або глава Міноборони Шойгу, або відомі генерали ФСБ, що мають відношення до Роснафти і не тільки, формуватимуть політику єдиного формату, відстоюючи інтереси РФ на світовому рівні. І не факт, що їхня політика буде менш жорсткою, ніж у Путіна».

Генерал вважає, що для того щоб уникнути хаосу російська влада вже приготували якийсь із варіантів операції «Наступник».

«Буде в.о. президента. Під цю справу, можливо, терміново змінять прем'єра (саме він, згідно з російським законодавством, заміщає президента, коли той з якоїсь причини не може виконувати обов'язки - ред.). Швидше за все, буде певний перехідний період. Новий стиль правління може бути і більш м'який (в залежності від ситуації в світі і в РФ), або більш жорсткий (особливо якщо владу безроздільно візьмуть військові і силовики). В економічному сенсі, думаю, буде продовжуватися співпраця з Китаєм, Бразилією, Індією. На ці найбільші економіки націлена не тільки РФ, але і багато інших держав. Сподіватися ж на якісь кардинальні зміни в Росії в зв'язку з відходом Путіна навряд чи варто», - говорить Микола Маломуж.

Для того, щоб такі зміни (на краще) трапилися, має бути розвинений демократичний рух, сильне громадянське суспільство. Цього, зазначає генерал, в Росії поки немає.

«У той же час, нинішня політична еліта РФ вже не молода. І точно буде здавати позиції. Але буде це не швидко, - зазначає Микола Маломуж. - Так що надія на те, що на той час дозріють гідні опоненти нинішньої кремлівської верхівки - є».