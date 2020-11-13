"Бл**ь, не встигли, с**а": як в аеропорту Новосибірська садили Ан-124 без зв'язку

Вдень 13 листопада, повітряне судно АН 124 "Руслан" при посадці в новосибірському аеропорту Толмачево, викотилося за межі злітно-посадкової смуги.

Момент аварійної посадки Ан-124 в аеропорту Новосибірська зняли з диспетчерської вишки. Відео з'явилося в соціальних мережах.

У двохвилинному ролику диспетчери вишки, обговорюють позаштатну посадку борту із системами, що відмовили. Що відбувалося з літаком і яка була обстановка на борту відразу після приземлення, диспетчери не знали - зв'язку з пілотами не було.

УВАГА! НА ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА!

У ролику голоси за кадром обговорюють приземлення Ан-124 на смугу: літак на великій швидкості котиться по ЗПС і вийшов повз.

"Важкий (нецензурно)...Нормально, нормально...Молодець..." - оцінюють диспетчери занадто високу швидкість літака на землі.

"Аварійні, терміново на смугу, оглядати після посадки "Руслан".

"Не встигли загальмувати. Важкииий..."

"Так краще нехай колеса порве...викотився?...Викотився...(далі йде нецензурне слово)".

"Руслан" викотився на торець 72. Терміново служби туди всі".

Зауважимо, льотчикам вдалося приземлитися, але повітряне судно викотилося за межі смуги і отримало пошкодження. Ніхто з людей, що знаходилися на борту, не постраждали.

Відзначимо, Ан-124 "Руслан" - важкий дальній транспортний літак 4-го покоління розробки ОКБ імені Антонова. Великий і другий за вантажопідйомністю в світі (120 тонн) серійний вантажний літак (в 1982-1988 роках був також найбільшим за габаритами літаком у світі).