"Миротворці" Путіна завезли в Карабах танки і "Гради" (відео)

У п'ятницю 13 листопада, в Степанакерт прибув російський батальйон військових в рамках миротворчої місії в Нагірному Карабасі. У мережі показали кадри військової техніки, яку завезли в Карабах "миротворці" президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили в телеграм-каналі Супутник Вірменії.

Там же виклали відео зі спецтехнікою РФ.

За попередніми даними, штаб контингенту буде розташовуватися в Степанакерті. Десять спостережних постів планують розгорнути уздовж лінії зіткнення сторін в Нагірному Карабасі і Лачинському коридорі.

Відео на якому показано, як по Лачинському коридору рухаються установки "Град" під російським прапором.

Варто нагадати, що раніше в зв'язку з недавньою капітуляцією Вірменії у війні за Карабах жителі НКР були незадоволені таким рішенням влади і пішли на крайні заходи почавши спалювати власні будинки.