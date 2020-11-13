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П'ятниця, 13.11.2020
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"Миротворці" Путіна завезли в Карабах танки і "Гради" (відео)

"Миротворці" Путіна завезли в Карабах танки і "Гради" (відео)
Оновлено 14:05 Сьогодні Телеграф Фото: telegram - SputnikArmenia

У п'ятницю 13 листопада, в Степанакерт прибув російський батальйон військових в рамках миротворчої місії в Нагірному Карабасі. У мережі показали кадри військової техніки, яку завезли в Карабах "миротворці" президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомили в телеграм-каналі Супутник Вірменії.

Там же виклали відео зі спецтехнікою РФ.

За попередніми даними, штаб контингенту буде розташовуватися в Степанакерті. Десять спостережних постів планують розгорнути уздовж лінії зіткнення сторін в Нагірному Карабасі і Лачинському коридорі.

Відео на якому показано, як по Лачинському коридору рухаються установки "Град" під російським прапором.

Варто нагадати, що раніше в зв'язку з недавньою капітуляцією Вірменії у війні за Карабах жителі НКР були незадоволені таким рішенням влади і пішли на крайні заходи почавши спалювати власні будинки.

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Все по темі:

Карабах, Росія, Володимир Путін, Вірменія.

Автор:

Телеграф
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