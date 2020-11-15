У Росії розповіли, як діти Путіна і його друзів беруть владу у свої руки

На цьому тижні було оголошено ім'я нового глави "РусГірдро". Ним став Віктор Хмарин син однокурсника президента Володимира Путіна, почесного консула Сейшельських островів в Санкт-Петербурзі Віктора Хмарина.

Це не єдиний випадок "транзиту влади" в РФ. Найближче оточення Путіна активно передає свою владу своїм дітям. Про це повідомляє Znak.com.

Віктор Хмарин

"РусГідро" - це російська енергетична компанія, яка контролюється урядом РФ і якій належить більшість гідроелектростанцій країни.

Хмарину-молодшому 42 роки, він закінчив юридичний факультет Санкт-Петербурзького державного університету. До 2014 року він був заступником директора з розвитку бізнесу компанії "Віта-Х", що належить його батькові. У 2014-2015 роках працював радником першого заступника голови ВТБ Юрія Соловйова. А в березні 2015 року прийшов в "РусГідро" на посаду заступника гендиректора з економіки, інвестицій та закупівельної діяльності, в 2019 році увійшов до правління і став першим заступником гендиректора.

Катерина Мізуліна

36-річна Катерина Мізуліна, дочка сенатора Ради Федерації Олени Мізуліной, яка прославилася скандальними законопроектами, наприклад про домашнє насильство і про заборону одностатевих шлюбів, є членом Громадської палати РФ, виконавчим директором Національного моніторингового центру допомоги зниклим і постраждалим дітям та директором Ліги безпечного інтернету.

Вона заявляла, що займається боротьбою з розповсюдженням фейків про коронавіруси в інтернеті, і пропонувала уповільнити швидкість і штрафувати зарубіжні соцмережі і сервіси, якщо вони не виконують російське законодавство: наприклад, не реєструються в системі ФНС, не звітують перед нею про свої обороти і не платять податки або не видаляють контент на вимогу, а також якщо не видаляють "деструктивний контент". Молодша Мізуліна вважає таким контентом створюють пропаганду суїциду, кримінальних субкультур, порнографію.

Олексій Рогозін

Дуже насичена кар'єра у 37-річного Олексія Рогозіна, сина глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Ще в 20-річному віці він вже займався інтернет-проектами "Батьківщини", одним із засновників якої був його батько. Пізніше Олексій Рогозін входив до політради і навіть обирався депутатом Законодавчих зборів Тверської області. Пізніше - вже за підтримки Загальноросійського народного фронту - 28-річний молодший Рогозін став депутатом Московської облдуми.

Після цього встиг спробувати себе в якості гендиректора федерального казенного підприємства - Алексинского хімкомбінату. Також він працював заступником керівника департаменту майнових відносин Міноборони і курирував підвідомчі ФГУП і акціонерні товариства. У 2017-2019 роках був віце-президентом Об'єднаної авіабудівної корпорації по транспортній авіації і гендиректором авіаційного комплексу імені Ільюшина. Велику частину цього часу (до травня 2018 роки) Дмитро Рогозін був віце-прем'єром РФ і курирував в тому числі військово-промисловим комплексом.

У 2019 стало відомо ще про один амбітний проект Олексія Рогозіна. Він очолив проект будівництва транспортно-пересадочного вузла та торгово-офісного комплексу "Нагатинська". Він реалізується за рахунок грошей приватного інвестора - групи компаній "Київський майдан".

Батько Олексія, Дмитро Рогозін, в свою чергу, - син першого заступника начальника служби озброєнь Міноборони СРСР і праправнук поліцмейстера Москви.

Андрій і Дмитро Патрушеви

43-річний Дмитро та 39-річний Андрій Патрушеви - сини секретаря Ради безпеки РФ, колишнього глави ФСБ Миколи Патрушева.

Дмитро Патрушев - міністр сільського господарства РФ, призначений на цю посаду в 2018 ще за прем'єрства Дмитра Медведєва і зберіг за собою посаду після приходу на цю посаду на початку 2020 року Михайла Мішустіна. До цього старший син Патрушева був головою правління Россельхозбанка і членом ради директорів "Газпрому".

Андрій Патрушев також мав відношення до структур "Газпрому". Він був, зокрема, заступником гендиректора з розвитку шельфових проектів компанії "Газпром нафта". Але рік тому він пішов з цієї посади, щоб очолити новий АНО "Центр" Арктичні ініціативи "". Ця організація зайнялася, зокрема, збереженням білих ведмедів. В рамках проекту "Господар Арктики" АНО разом з Росприроднагляду і фондом "Чисті моря" планують оцінити чисельність і поширення тварин, а також визначити рівень забруднення місць проживання.

Сергій Іванов

40-річний Сергій Іванов - президент алмазодобувної компанії "Алроса" і син екс-глави адміністрації президента РФ, спецпредставника Путіна з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванова.

Працював в "Газпромі", в 29 років вже був заступником голови правління Газпромбанку. Пізніше очолював правління страхової компанії "Согаз", був головою наглядової ради Россельхозбанка. Також молодший Іванов входив до ради директорів "Роснефтегаза", "Газфонд" і декількох структур Сбербанку, в тому числі страхової компанії і Пенсійного фонду.

Петро і Павло Фрадкови

42-річний голова Промсвязьбанка Петро Фрадков - син колишнього прем'єра Михайла Фрадкова. Раніше працював на різних посадах у Зовнішекономбанку, в 2007 році увійшов до складу ради директорів "дочки" "Аерофлоту", яка займалася будівництвом одного з терміналів аеропорту Шереметьєво.

39-річний Павло Фрадков - молодший син Михайла Фрадкова - з 2015 року обіймає посаду заступника керуючого справами президента РФ. До цього також працював на держслужбі: в МЗС і заступник керівника Федерального агентства з управління держмайном.

Катерина Тихонова

Передбачувана дочка президента РФ Володимира Путіна 34-річна Катерина Тихонова - одна з найвпливовіших особистостей серед дітей еліти.

Тихонова, як повідомляли ЗМІ, пов'язана з масштабним проектом науково-технологічної долини МГУ, який передбачає створення кластера на території 100 гектарів. Вартість проекту оцінювалася в 110 млрд рублів.

Марія Воронцова

Ще одна дочка Путіна Марія Воронцова, у свою чергу, бере участь в проекті будівництва багатопрофільного медичного комплексу в Ленінградській області, інвестиції в який оцінюються в 40 млрд рублів. Проект реалізують група клінік "Согаз медицина" і АТ "Нова медична компанія" (НОМЕКО), одним з акціонерів якого є Воронцова.

Крім того, "Російська служба Бі-бі-сі" публікувала текст, в якому говорила про зв'язок Воронцової з генетичним проектом "Роснефти". Після цього "Роснефть" заявила, що має намір подати в суд на "Російську службу Бі-бі-сі", але цього не сталося - згадка Воронцової і ще деяких деталей проекту було видалено з тексту.