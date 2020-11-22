Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах

Азербайджан і Вірменія уклали мирну угоду, згідно з якою Баку отримає значні території Нагірного Карабаху, які він не міг контролювати де-юре після Карабахської війни, що закінчилася в 1994 році.

Sputnik Вірменія показав, як буде виглядати карта в Нагірному Карабасі після "перекроювання" територій.

Відповідно до тристоронньої угоди вірменській стороні переходить 3 170 км2 території:

Мартакертський район (велика частина)

Аскеранський район (велика частина)

Шушінський район (велика частина)

Степанакерт

Мартунинський район (частина)

Азербайджан отримає 4 564 км2 території:

Кельджабарський район

Агдамський район

Лачинський район

+ 3 716 км2 було втрачено в ході боїв:

села Талиш, Мадагіз

місто Шуша

Гадрут, Фізулі, Джебраіл, Зангелан, Кубатли

Відзначимо, що голова МЗС РФ Сергій Лавров провів роздільні зустрічі зі своїм вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Головною темою переговорів стало загострення ситуації в Нагірному Карабасі, а саме реалізація домовленостей про припинення вогню і створення умов для врегулювання конфлікту.