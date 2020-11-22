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Неділя, 22.11.2020
Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах
Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах
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Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах

Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах
11:05 Сьогодні Телеграф

Азербайджан і Вірменія уклали мирну угоду, згідно з якою Баку отримає значні території Нагірного Карабаху, які він не міг контролювати де-юре після Карабахської війни, що закінчилася в 1994 році.

Sputnik Вірменія показав, як буде виглядати карта в Нагірному Карабасі після "перекроювання" територій.

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Відповідно до тристоронньої угоди вірменській стороні переходить 3 170 км2 території:

  • Мартакертський район (велика частина)
  • Аскеранський район (велика частина)
  • Шушінський район (велика частина)
  • Степанакерт
  • Мартунинський район (частина)

Азербайджан отримає 4 564 км2 території:

  • Кельджабарський район
  • Агдамський район
  • Лачинський район

+ 3 716 км2 було втрачено в ході боїв:

  • села Талиш, Мадагіз
  • місто Шуша
  • Гадрут, Фізулі, Джебраіл, Зангелан, Кубатли

Відзначимо, що голова МЗС РФ Сергій Лавров провів роздільні зустрічі зі своїм вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Головною темою переговорів стало загострення ситуації в Нагірному Карабасі, а саме реалізація домовленостей про припинення вогню і створення умов для врегулювання конфлікту.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Вірменія, Нагірний Карабах.

Автор:

Телеграф
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