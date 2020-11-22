Свіжа карта, як зараз виглядає Нагірний Карабах

Азербайджан і Вірменія уклали мирну угоду, згідно з якою Баку отримає значні території Нагірного Карабаху, які він не міг контролювати де-юре після Карабахської війни, що закінчилася в 1994 році.
Sputnik Вірменія показав, як буде виглядати карта в Нагірному Карабасі після "перекроювання" територій.
Відповідно до тристоронньої угоди вірменській стороні переходить 3 170 км2 території:
Азербайджан отримає 4 564 км2 території:
+ 3 716 км2 було втрачено в ході боїв:
Відзначимо, що голова МЗС РФ Сергій Лавров провів роздільні зустрічі зі своїм вірменським колегою Зограбом Мнацаканяном і міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.
Головною темою переговорів стало загострення ситуації в Нагірному Карабасі, а саме реалізація домовленостей про припинення вогню і створення умов для врегулювання конфлікту.