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У Росії знайшли «позашлюбну» доньку Путіна

У Росії знайшли «позашлюбну» доньку Путіна
Оновлено 11:46 Сьогодні Телеграф

Російське видання "Проект" опублікувало резонансне розслідування. Там заявляють, що у президента РФ Володимира Путіна нібито є неповнолітня дочка від Світлани Кривоногих.

Повідомляється, що Путін і Кривоногих познайомилися ще до того, як він став президентом - навесні 1999 року, коли Путін обіймав посаду директора ФСБ. Як мінімум один раз жінка перебувала на борту літака, в якому летів глава держави.

За твердженням видання, у Кривоногих є дочка 2003 року народження.

"У копіях документів, батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки її по-батькові - Володимирівна", - сказано в матеріалі "Проекту".

Кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям. Судячи з портретних знімків, вона феноменально схожа на президента Путіна. Подібність її дочки і президента експерт оцінив у 70%.

На фото нібито дочка Володимира Путіна - Єлизавета Кривоногих

У 2000 році Кривоногих закінчила університет, після чого стала акціонером декількох великих компаній, серед яких був банк "Росія". Світлана Кривоногих, володіє 2,8% акцій цього банку.

Банк "Росія" входить до числа найбільших кредитних організацій в Росії. Основним акціонером банку є Юрій Ковальчук, якого відносять до близьких друзів Путіна.

Зараз Світлана Кривоногих живе на Кам'яному острові в Санкт-Петербурзі. У цьому районі, за твердженням видання "Проект", проживають близькі до Путіна люди: бізнесмени Аркадій Ротенберг і Юрій Ковальчук, віце-президент "Газпромбанку" Сергій Фурсенко і співвласник банку "Росія" Микола Шамалов.

На фото Світлана Кривоногих

"Потік із активів і власності, що продовжує литися на сім'ю Кривоногих, лише підтверджує версію про те, що ці люди дуже важливі президенту", - йдеться в розслідуванні Проекту.

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Все по темі:

Володимир Путін, Елизавета Кривоногих, Світлана Кривоногих, Позашлюбна донька.

Автор:

Телеграф
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