Лукашенко остаточно прогнувся під Кремль, Білорусь може визнати Крим російським, - експерт

У четвер, 26 листопада, посла України в Білорусі Ігоря Кизима викликали в МЗС цієї республіки, де вручили ноту і висловили протест. Офіційною причиною такого дипломатичного кроку нібито стали акції біля будівель білоруських дипвідомств в Україні.

"Відзначено, що протиправна діяльність радикальних елементів біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників Посольства та членів їх сімей", - йдеться в інформації МЗС Білорусі щодо розмови з українським послом.

Експерт-міжнародник Ігор Соловей в коментарі "Телеграфу" дав свою оцінку діям Мінська і озвучив не надто втішний прогноз.

"Поява такої заяви підтверджує побоювання, що Лукашенко остаточно прогнувся під Росію, а його команда послідовно взяла курс на розрив відносин з європейськими сусідами. Симптоматично, що заява МЗС Білорусі з'явилася в момент візиту в Мінськ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Вручення ноти українського посла можна розцінювати як реверанс білоруської влади Москві - сигнал того, що тепер вони віддані Кремлю в тому числі в питаннях України", - говорить Ігор Соловей.

Експерт додав: "Не здивуюся, якщо скоро Мінськ визнає Крим російським - це стане останнім цвяхом в кришці труни самостійної білоруської державної політики".

Як відомо:

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними ЦВК, Олександр Лукашенко переміг з результатом понад 80%. Після цього країну накрила хвиля протестів, яка триває досі. Активістів і мирних протестуючих жорстоко били і катували;

Інавгурація Лукашенка пройшла в закритому форматі, її навіть не показали на телебаченні;

У відповідь на це Україна не визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Автор: Ярослав Жарєнов