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Вівторок, 08.12.2020
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Путін хоче обміняти Карабах на Крим, - Айдер Муждабаєв

Путін хоче обміняти Карабах на Крим, - Айдер Муждабаєв
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить «терпляче і послідовно доводити» до Туреччини свою позицію про нібито приналежність росіянам анексованого українського Криму. Як, в свою чергу, повинна «терпляче і послідовно» діяти Україна, намагаючись повернути півострів і Севастополь? І чому наша влада «пробуксовує» в цьому напрямку? Ситуацію для «Телеграфа» проаналізував заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв.

«Україна повинна робити все, щоб Захід був консолідований навколо ідеї на темі Криму. Саме звідти почалася російська агресія. Там - корінь проблем - і не тільки українських, а й загальносвітових», - підкреслює Айдер Муждабаєв.

Він упевнений, що Туреччина ніколи не визнає Крим російським. Але ілюзія така, на думку журналіста, у Путіна є.

«І введення« миротворців »в Нагірний Карабах (фактично - захоплення його) може бути частиною далеко йдучого плану в стилі: я віддам Нагірний Карабах, якщо Туреччина визнає Крим російським. У Путіна в голові може існувати така думка. Але керівництво Туреччини на це не піде, - вважає Айдер Муждабаєв. - Потрібно розуміти турецький менталітет: Росія для них - історичний ворог. Так що навряд чи такий фінт спрацює. Але в тому, що Путін захопив Нагірний Карабах з метою впливати в регіоні на Туреччину - не сумніваюся. Одна з цілей - торг по Криму. Можливі й інші, щоб при різних розкладах маніпулювати Азербайджаном і (або) Туреччиною».

Що стосується України, то нам, на думку журналіста, важливо розуміти: звільнення Криму можливо тільки шляхом знищення путінської Росії. І тільки в результаті спільних дій України та колективного Заходу.

«На жаль, сама Україна поки не зробила навіть елементарного. При владі, які ненавидять один одного (мова про Порошенко і Зеленського), не зроблено одне і те ж - не визнано статус корінного народу кримських татар. Крім глибинної ксенофобії - інших пояснень не знаходжу, - каже Айдер Муждабаєв. - Кримські татари є одним з найважливіших інструментів повернення Криму на дипломатичному фронті. Але і при правлінні Порошенко, і при тих, хто зараз перебуває в керівництві країни, знаходяться ті, хто говорить: кримські татари - це турки, вони поведуть Крим до Туреччини. Це маячня, який був придуманий ще при Катерині II. Але його тиражують і понині. Думка ідіотська, нелогічна... Але в дурних головах, в тому числі на рівні керівництва країни, існує до цих пір. Все це катастрофічно впливає на боротьбу за Крим. І є політичною ганьбою і минулої, і чинної влади. І Порошенко, і Зеленського. Це їх дуже зближує - небажання підтримати на законодавчому рівні кримських татар як корінного народу України».

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Все по темі:

Карабах, Росія, Крим, Україна, Володимир Путін, Туреччина, Айдер Муждабаєв.

Автор:

Телеграф
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