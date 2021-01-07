Гріх був занадто великий: патріарх Кирило знайшов "наслідки розколу" української церкви

Одіозний патріарх Кирил висловився про повернення собору Святої Софії статусу мечеті та вирішив, що до цього має відношення Україна.

Про це патріарх Кирил заявив в різдвяному інтерв'ю телеканалу «Росія - 1».

Голова Російської православної церкви патріарх Кирил висловився про повернення собору Святої Софії статусу мечеті. Собор, який вважається однією з значних та старовинних пам'яток християнства, знову став мусульманським.

Йдеться про рішення Національної ради Туреччини про статус собору Святої Софії. 10 липня 2020 року в раді скасували указ від 24 листопада 1934 року, який і дав початок християнської святині в мусульманській країні. Потім президент Туреччини Ердоган підписав указ, в якому Айя-Софії дозволено знову стати мечеттю.

Патріарх Кирил, в свою чергу вирішив, що до цих дій турецького уряду має відношення Україна і, зокрема, - розкол української церкви, а також відхід від Московського патріархату. Патріарх повідомив, що все, що відбулося в Стамбулі є «покаранням Божим» для українського патріарха Варфоломія.

Свої твердження Кирил мотивував тим, що Варфоломій ввів прихильників Української православної церкви в Софію Київську, після чого і втратив нібито Софію Константинопольську.

«Думаю, більш очевидні наслідки, які виходять від Божого веління, уявити собі складно, і наслідки настали негайно, тому що гріх був занадто великий», - сказав Кирило.

Перетворення собору Святої Софії в мечеть викликало співчуття у помісних християнських церков, така ж реакція надійшла від ЮНЕСКО. Однак, жодна міжнародна організація не пов'язувала це рішення турецької влади з розколом УПЦ.

Як повідомляв Телеграф раніше, патріарх Кирил є не стільки церковною, скільки політичною фігурою в Росії. Наприклад, восени 2020 року головний священик країни надіслав послання екс-президентові України Віктору Януковичу.