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Четвер, 07.01.2021
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Гріх був занадто великий: патріарх Кирило знайшов "наслідки розколу" української церкви

Гріх був занадто великий: патріарх Кирило знайшов "наслідки розколу" української церкви
Оновлено 19:34 Сьогодні Телеграф

Одіозний патріарх Кирил висловився про повернення собору Святої Софії статусу мечеті та вирішив, що до цього має відношення Україна.

Про це патріарх Кирил заявив в різдвяному інтерв'ю телеканалу «Росія - 1».

Голова Російської православної церкви патріарх Кирил висловився про повернення собору Святої Софії статусу мечеті. Собор, який вважається однією з значних та старовинних пам'яток християнства, знову став мусульманським.

Йдеться про рішення Національної ради Туреччини про статус собору Святої Софії. 10 липня 2020 року в раді скасували указ від 24 листопада 1934 року, який і дав початок християнської святині в мусульманській країні. Потім президент Туреччини Ердоган підписав указ, в якому Айя-Софії дозволено знову стати мечеттю.

Патріарх Кирил, в свою чергу вирішив, що до цих дій турецького уряду має відношення Україна і, зокрема, - розкол української церкви, а також відхід від Московського патріархату. Патріарх повідомив, що все, що відбулося в Стамбулі є «покаранням Божим» для українського патріарха Варфоломія.

Свої твердження Кирил мотивував тим, що Варфоломій ввів прихильників Української православної церкви в Софію Київську, після чого і втратив нібито Софію Константинопольську.

«Думаю, більш очевидні наслідки, які виходять від Божого веління, уявити собі складно, і наслідки настали негайно, тому що гріх був занадто великий», - сказав Кирило.

Перетворення собору Святої Софії в мечеть викликало співчуття у помісних християнських церков, така ж реакція надійшла від ЮНЕСКО. Однак, жодна міжнародна організація не пов'язувала це рішення турецької влади з розколом УПЦ.

Як повідомляв Телеграф раніше, патріарх Кирил є не стільки церковною, скільки політичною фігурою в Росії. Наприклад, восени 2020 року головний священик країни надіслав послання екс-президентові України Віктору Януковичу.

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РПЦ, Росія, Кирило.

Автор:

Телеграф
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