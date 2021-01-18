"Імперії Путіна" передрекли долю СРСР

Лідер кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Телеграфу" розповів про те, як Росія перетворила Крим в військову базу і чому "імперію Путіна" очікує крах.

Асоціація реінтеграції Криму запевняє, що Росія розгорнула в Криму системи доставки і інші засоби, що відносяться до ядерної зброї.

За словами Джемілєва, щоб охороняти вкрадене, Росія нашпигувала Крим усіма видами свого озброєння і загнала туди величезну кількість військ.

"Генасамблея ООН, ОБСЄ неодноразово ухвалювали резолюції з вимогою припинити мілітаризацію Криму, вивести звідти свої війська і взагалі припинити окупацію. Те, що Росія не виконує ці резолюції і навіть навпаки, ще більше нагнітає військовий психоз, зовсім не означає, що вони були прийняті даремно. Невиконані резолюції є вагомою підставою для продовження та посилення економічних санкцій проти країни-агресора ", - підкреслив Джемілєв.

Він порівнює гонку озброєнь Росії з аналогічною ситуацією, яка розвалила свого часу СРСР. Економіка Союзу, як і нинішньої РФ, в основному трималася на продажу природних ресурсів.

"Так що керівництво Росії нинішньою своєю поведінкою, вважаю, досить швидкими кроками наближає свою країну до долі Радянського Союзу, який пішов у небуття", - резюмував глава Меджлісу.

Він підкреслив, що РФ за потенціалом вже далеко не СРСР з його сателітами з "соціалістичного табору". Наприклад, нині ВВП РФ становить лише близько 80% ВВП Італії, яка за площею в 56 разів менше площі Росії.