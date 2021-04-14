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У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово
У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово

У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово

У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово
18:31 Сьогодні Телеграф

Суд в Росії засудив до шести років колонії українського пранкера Євгена Вольнова, який повідомив про 300 загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемеровому, звинувативши його в пропаганді тероризму.

Про це повідомляє ТАСС.

"Кувіков (Микита, справжнє ім'я українського блогера, - Авт.) визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Публічне виправдання і пропаганда тероризму") і засуджений до шести років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

Також за рішенням суду він не має права найближчі два роки займатися адмініструванням сайтів електронних та інформаційних мереж.

На даний момент Кувіков знаходиться в розшуку, тому судове засідання проходило без нього.

Нагадаємо, що пожежа в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемеровому (Росія) стався 25 березня 2018 року. В ній загинули 64 людини, в тому числі 37 дітей. Тоді в одному зі своїх пранків Вольнов дзвонив в морг і, представляючись співробітником МНС, говорив, що потрібні 300 місць для загиблих у пожежі.

Цікаво, що про сотні жертв на цій пожежі говорив і бізнесмен Ігор Востріков, який втратив під час пожежі трьох дітей, дружину і сестру. Тоді він стверджував, що жертвами вогню стали від 200 до 350 осіб.

Детальніше про пожежу в Кемеровому в торговому центрі "Зимова вишня", читайте в матеріалах "Телеграфа".

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 60

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Судьи, Пожежі, Пранкери, Блогери, Зимова вишня, Євген Вольнов, Микита Кувіков.
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