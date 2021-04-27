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Ветеран АТО переполошив росЗМІ заявою про українські ракети

Ветеран АТО переполошив росЗМІ заявою про українські ракети
17:45 Сьогодні Телеграф

Ветеран АТО і депутат Верховної Ради Роман Костенко переполошив російські ЗМІ заявою про українські ракети.

Так, нардеп висловив свою думку щодо того, що Україні необхідні важелі протидії по відношенню до РФ, яка має ядерну зброю. Мовляв, тому нам потрібні ракети дальністю до тисячі кілометрів, які повинні "стояти на озброєнні і превентивно загрожувати Москві".

І хоч це була всього лише думка народного депутата, вона блискавично потрапила в російські ЗМІ під кутом того, що Україна "має намір націлити ракети на російські АЕС".

Відзначимо, що 37-річний Костенко є полковником СБУ і одним з "кіборгів" АТО. У Раду пройшов від партії "Голос", а сьогодні є парламентським секретарем з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на кордоні з Кримом в рамках робочої поїздки, заявив про те, що більш швидкому завершенню війни на Донбасі може сприяти залучення до переговорів інших держав.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Ракети, Ядерна зброя, РосЗМІ.
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