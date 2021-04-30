У TikTok "заборонили" критику Путіна: хейтерів може очікувати неприємність

У мережі з'явилася інформація про те, що TikTok почав видаляти пости з критикою президента РФ Володимира Путіна нібито після звернення російської влади в Китай. Про це з посиланням на обізнаного чиновника з Росії повідомляє Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, в TikTok дійсно поменшала кількість критичного до влади контенту, і сталося це нібито після звернення Кремля. Крім того, соцмережа нібито видаляє акаунти користувачів, які розміщують "антипутінські" ролики.

У прес-службі TikTok, продовжує Bloomberg, їм відповіли, що ніяких змін в політиці соцмережі не відбулося, проте вони можуть видалити контент на вимогу держорганів. З січня же, кажуть представники TikTok, кількість таких запитів дійсно зросла.

Варто також нагадати, що раніше в Росії мільйонні штрафи через невидалення закликів до протестів отримали "ВКонтакте", "Однокласники", Twitter і TikTok. У травні також за це можуть оштрафувати Facebook і Google.

Нагадаємо, Путін спантеличив неприродною поведінкою, і його прийняли за двійника.