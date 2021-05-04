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Вівторок, 04.05.2021
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"Райське життя тривало недовго": відоме елітне селище в Підмосков'ї "змило" дощем

"Райське життя тривало недовго": відоме елітне селище в Підмосков'ї "змило" дощем
17:48 Сьогодні Телеграф

Елітне котеджне селище Британіка в Підмосков'ї, яке позиціонували як райське містечко для жителів РФ, почало розсипатися. Як повідомляє Телеграм-канал Mash, красиві фасади виявилися буквально змиті дощем, а за ними нібито ховалася гниюча цегла.

"Райське життя в Британіці тривало недовго", - пише ЗМІ, показуючи  будинки, що розсипаються.

Mash також цитує місцеву жительку Олену, яка розповідає, як від одного з будинків клінкер впав і розбив два "Мерседеса".

Незалежна експертиза, продовжує Олена, показала, що матеріали для інстаграммного місця не відповідали вимогам сертифікації. Тепер же від дощу цегла мокне, від неї все відвалюється і летить з фасаду.

Скандал в "райському" селищі РФ будуть регулювати в суді.

Нагадаємо, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 88

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Росія, Руйнування, Британіка.
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