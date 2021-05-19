Захоплення Арктики, ядерна зброя і Україна: про що говоритимуть на зустрічі головних дипломатів Путіна і Байдена

У найближчі дні в столиці Ісландії Рейк'явіку пройде засідання Арктичної ради. На засіданні будуть присутні дипломати Росії і США. Чи зможуть вони знайти підходи один до одного для обговорення нагальних питань в області двосторонніх взаємовідносин і міжнародної політики.

Про це пише інтернет-видання Euronews в своїй статті: "Лавров, Блінкен готуються до "баталій" на саміті з приводу Арктики і України", переклад якої наводить "Телеграф".

Оскільки в останні місяці відносини між країнами різко погіршилися, дипломати США і Росії збираються на цьому тижні провести зустріч в Ісландії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і давній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планують поговорити в середу в кулуарах засідання Арктичної ради в столиці Ісландії Рейк'явіку, місті з багатою історією американо-російських відносин.

Ще до переговорів - нібито для підготовки до зустрічі на вищому рівні між президентом Джо Байденом і російським лідером Володимиром Путіним, яка повинна відбутися наступного місяця - два дипломати виклали майже діаметрально протилежні позиції з нагальних питань. Все це дає нам привід думати, що зустріч буде складним і суперечливим обміном думками.

Зустрічі на вищому рівні передувала серія висилки дипломатичних співробітників за принципом "око за око''. І такий поворот в американо-російських відносинах погрожує поверненням до часів холодної війни. У ядерних держав є розбіжності з безлічі питань, в тому числі щодо України, Арктики, ставлення Росії до опозиціонера Олексія Навального. Голосно звучать звинувачення у кіберзлочинах, і те, що саме хакери з Росії несуть відповідальність за атаку на ключовий трубопровід США .

"Ми б вважали за краще мати більш стабільні і передбачувані відносини з Росією", - заявив Блінкен у вівторок.

"У той же час ми дуже чітко заявили, що, якщо Росія вирішить вдатися до безрозсудних або агресивних дій, спрямованих проти наших інтересів або інтересів наших союзників і партнерів, ми відповімо. Не з метою пошуку конфлікту або його ескалації, а тому, що не можна допускати безкарного продовження таких проблем", - продовжив держсекретар США.

Зловживання Росії в Криму

У вівторок Блінкен також написав у Твіттері, що США засуджують анексію Росією Криму в 2014 році. "Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, особливо 18 травня, в 77-у річницю сталінської депортації безлічі кримських татар з їх рідного півострова", - написав він.

Можливо, передбачаючи позицію Блінкена, Лавров зробив попередню заяву в понеділок на прес-конференції в Москві.

"Судячи з усього, (в США) було прийнято рішення про просування стабільних, передбачуваних відносин з Росією, - сказав він, - Однак якщо маються на увазі постійні і передбачувані санкції, це не те, що нам потрібно. Наше ставлення до США включає надію на те, що нормалізація відносин буде заснована на конкретних діях, а не на словах, яких в останній час було дуже багато".

Блінкен сказав, що його зустріч з Лавровим стане важливою можливістю перевірити припущення про те, що США і Росія можуть співпрацювати з певних питань, таких як зміна клімату, Близький Схід, Іран і Північна Корея, незважаючи на гострі розбіжності з інших. Зустріч відбудеться в той час, коли більша частина світу зосередила свою увагу на ізраїльсько-палестинської війні.

Блінкен зазначив, що, незважаючи на шалену реакцію, США і Росія на ранньому етапі роботи адміністрації Байдена домовилися про продовження на п'ять років ключового пакту про контроль над озброєннями, який президент Дональд Трамп відмовився продовжити перед тим, як склав свої повноваження.

Трамп залишив Росії явно неоднозначну спадщину, включаючи особисті дружні стосунки з Путіним, в той час як його адміністрація як і раніше вводила санкції і здійснювала інші каральні заходи.

Лавров заявив, що Москва визначить свої власні "червоні лінії", і підкреслив, що в сфері стратегічної стабільності вона буде наполягати на тому, щоб покласти на стіл переговорів як наступальну, так і оборонну, ядерну і неядерну зброю.

Іншою, більш актуальною сферою розбіжностей в Рейк'явіку, місці знаменитого саміту 1986 року між президентом Рональдом Рейганом і російським лідером Михайлом Горбачовим, є Арктика, де Росія розширює свою військову присутність і проводить політику розширення свого впливу, викликаючи тривогу у американців.

"Крайня Північ"

Блінкен відхилив заклики Росії відновити військовий компонент Арктичної ради і висловив заклопотаність з приводу зростаючої військової активності Росії на крайній півночі.

"У нас є побоювання з приводу деяких недавніх військових заходів в Арктиці", - сказав він, - "Це збільшує небезпеку нещасних випадків і прорахунків і підриває загальну мету мирного та сталого майбутнього для регіону. Так що ми точно маємо проявляти пильність".

Блінкен також засудив Росію за пропозицію нових навігаційних правил для регіону і засуджував Лаврова за коментарі, в яких він відкинув таку критику, і заявив, що Арктика "це наша територія, наша земля".

"Ми повинні діяти всі, включно з Росією, на основі правил, на основі норм, на основі зобов'язань, які кожен з нас взяв на себе, а також уникати заяв, які підривають ці зобов'язання", - сказав Блінкен.

У своїх коментарях в понеділок Лавров звернув увагу на невдоволення західних країн з приводу військової діяльності Росії в Арктиці. "Давно відомо, що це наша територія, наша земля. Ми відповідаємо за безпеку арктичного узбережжя. Все, що там робить Росія, абсолютно законно", - сказав він.

Москва і Вашингтон також залучені в запеклу суперечку про статус своїх посольств і консульств після висилки дипломатів. Росія дала США термін до 1 серпня, щоб позбутися усього неамериканського персоналу в своїх дипломатичних представництвах, що, за словами США, зробить практично неможливим функціонування їх установ.