Державний тероризм: чим Захід загрожує Лукашенко після викрадення літака Ryanair і затримання Протасевича

У неділю, 23 травня, Білорусь змусила літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс між Афінами і Вільнюсом, здійснити посадку в Мінську. На борту літака перебував антиурядовий активіст, колишній головний редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, якого затримали, як тільки літак приземлився.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен назвала цю білоруську операцію "викраденням літака", передає Politico.

Увечері того ж дня Урсула фон дер Ляйен, вимагаючи звільнити активіста, заявила в своєму повідомленні в Твітері: "Обурлива й незаконна поведінка режиму в Білорусі буде мати наслідки".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій назвав цей інцидент "безпрецедентним актом державного тероризму", який не може залишитися безкарним.

Лідери ЄС обговорять цей випадок на саміті в понеділок, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, також підкресливши, що інцидент не залишиться без наслідків. Його представник сказав, що глави держав і урядів розглянуть ряд можливих каральних заходів проти Олександра Лукашенка і його уряду, крім введення додаткових санкцій і призову до розслідування з боку Міжнародної організації цивільної авіації.

Такі кроки можуть включати заборону на посадку в аеропортах ЄС державної білоруської національної авіакомпанії "Белавіа"; призупинення всіх польотів авіакомпаній ЄС через повітряний простір Білорусі; призупинення всього транзиту, включаючи наземний транзит з Білорусі в ЄС.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив: "Сполучені Штати рішуче засуджують примусову зміну напрямку польоту між двома країнами-членами ЄС і подальший арешт журналіста Романа Протасевича в Мінську". І додав: "Ми вимагаємо його негайного звільнення".

"Цей шокуючий акт, - передає слова Блінкена видання Axios, - вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя більше 120 пасажирів, включаючи громадян США. Початкові повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання білоруських військових літаків для супроводу борту викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування".

Офіційне білоруське інформаційне агентство Белта повідомило, що літак був перенаправлений на посадку, але не згадало про арешт білоруського активіста. Однак ЗМІ уточнило, що наказ на посадку літака дав Лукашенко.

У заяві Ryanair йдеться, що льотному екіпажу було повідомлено авіадиспетчерською службою в Білорусі "про потенційну загрозу безпеці на борту, і була отримана вказівка перенаправити борт у найближчий аеропорт в Мінську".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав це "безпрецедентною подією" і заявив, що "за цією огидною витівкою стоїть білоруський режим".

Міністерство закордонних справ Греції виступило із заявою, в якій примусова посадка була названа "державним викраденням", що "поставило під загрозу життя всіх пасажирів на борту".

"Примусова посадка комерційного літака з метою затримання журналіста - безпрецедентний, шокуючий акт", - написав у Twitter прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. "Завтрашня EUCO [Європейська рада] має розглянути необхідність посилення тиску на Білорусь".

BBC в своїй статті "Західні держави обурені й обвинувачують Білорусь у викраденні літака" додає, що літак повинен був приземлитися в Вільнюсі, але на момент розвороту в бік Мінська все ще перебував у повітряному просторі Білорусі.

Арешт Романа Протасевича викликав загальне міжнародне обурення, але чи буде це відображено в діях проти Білорусі? Деякі лідери, в тому числі прем'єр-міністр Польщі, вже закликали ввести нові санкції відносно авторитарного уряду президента Лукашенка.

Вісім голів комітетів з закордонних справ з Великобританії, США і ЄС заявили, що польоти в Білорусь і над Білоруссю мають бути заборонені за витівку уряду, і назвали це актом піратства.

Деякі офіційні особи навіть припустили, що можуть заборонити в'їзд автомобілів і вантажівок з Білорусі в ЄС. Лукашенко продемонстрував, наскільки далеко він готовий зайти в придушенні опозиції після спірних виборів в минулому році. Тепер ЄС має вирішити, яку ціну він готовий змусити заплатити президента Білорусі.

На сайті CNN розміщена стаття, в якій розповідається, що існують побоювання, чи не було попередження про небезпеку на борті, яке зараз лежить в основі інциденту, сфабриковано владою Білорусі? Деякі країни охарактеризували інцидент як санкціоноване державою викрадення літака.

Причина, з якої літак раптово змінив курс, залежить від того, кому вірити. Ryanair повідомляє, що його екіпаж був "повідомлений УВС Білорусі про потенційну загрозу безпеці на борту і отримав вказівку здійснити посадку в найближчий аеропорт, Мінськ".

Білоруська влада заявляє, що саме капітан повітряного судна "прийняв рішення приземлитися на запасному аеродромі" Мінськ-2 ".

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив в Twitter: "Це серйозний і небезпечний інцидент, що вимагає міжнародного розслідування. Білорусь має забезпечити безпечне повернення екіпажу і ВСІХ пасажирів".