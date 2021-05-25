Білорусь перейшла межу: як Європа і США можуть покарати Лукашенко і Путіна

Режим Лукашенка змусив європейський авіалайнер змінити маршрут і зробити посадку в Мінську. В результаті опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту, було заарештовано. Лідери європейських держав виступили із засудженням подібних дій білоруської влади.

"Телеграф" наводить переклад аналітичної статті "Повітряне піратство в Білорусі: як світ повинен відреагувати", розміщеної на сайті Atlantic Council.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і його режим перетнули ще одну рису 23 травня, коли примусили літак цивільної авіації, що летів над територією Білорусі з Афін до Вільнюса, змінити маршрут і зробити посадку в аеропорту Мінська. Приводом для цих дій було неправдиве повідомлення про наявність бомби на борту авіалайнера. Для супроводу літака до посадки було піднято винищувач ВПС Білорусі.

Метою режиму був арешт блогера-дисидента на ім'я Роман Протасевич, який мешкав за межами Білорусі. Такі дії справедливо називають повітряним піратством, захопленням і викраденням людей. Захопивши опозиційного журналіста, режим Лукашенка почав наступ на демократію. Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, погрожуючи цивільному авіалайнеру, режим Лукашенка вчинив напад на міжнародний порядок, заснований на правилах.

Лукашенко і режим Путіна, що його підтримує, схоже, відчувають безкарність і переконані, що Європа і Сполучені Штати занадто зайняті своїми проблемами, щоб відповісти. Маргарита Симоньян, керівник кремлівського пропагандистського каналу RT, зловтішався в Твіттері з приводу цього випадку, сказавши про Лукашенка: "Старий зробив красиво".

Але режим Лукашенко і його прихильники в Москві могли прорахуватися. Через кілька годин високопоставлені європейські посадові особи зажадали рішучої відповіді. Уряди Польщі та Литви, стійкі прихильники білоруського демократичного руху, були першими. Далі, не змусила себе чекати реакція президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, яка заявила в той же день, що цей напад, ці "обурливі і незаконні" дії режиму Лукашенка матимуть наслідки. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зробив аналогічну заяву в понеділок. Звичайні європейські розбіжності відійшли на другий план, коли Європа зіштовхнулася з агресією Кремля або його друзів. Один французький оглядач з хорошими зв'язками сказав, що європейці - незалежно від їхніх поглядів на Лукашенка і Путіна - розглядають атаку Білорусії на європейський авіалайнер, що летів між двома столицями Європейського союзу (ЄС), як напад на саму Європу.

Обурення агресією має вести до дій. Які є варіанти для ЄС, США, Великобританії та інших країн?

Відповідь Міжнародної організації цивільної авіації на напад режиму Лукашенко може здатися розумним першим кроком. І він може бути великим. Заборона "Белавіа" - державній авіакомпанії Білорусі - входити в повітряний простір ЄС і НАТО здається доречним. Великобританія зробила це в понеділок. Також здається розумним рекомендувати керівникам цивільної авіації ЄС (і інших країн) взагалі уникати повітряного простору Білорусі, враховуючи продемонстровану загрозу. Від Вільнюса до Мінська не велика відстань; громадяни ЄС, американці та інші люди, що живуть в білоруській столиці, будуть мати змогу подорожувати. Такі авіакомпанії, як Baltic Air і угорська Wizz Air вже заявили, що будуть уникати повітряного простору Білорусі, а Європейська рада в понеділок увечері прийняла таку саму рекомендацію.

Нова агресія режиму, спрямована на переслідування дисидентів, які живуть за межами Білорусі, крім арештів всередині країни, може потребувати ще більш жорсткої реакції. США, ЄС, Великобританія та інші можуть накласти санкції на 3,5 мільярда доларів, які Національний банк Білорусі називає державним боргом; Білорусь виплатила державний борг на 1,35 мільярда доларів в кінці червня 2020 року. На відміну від квітневих більш стриманих дій США щодо державного боргу Росії, трансатлантичні демократії повинні заборонити як первинну, так і вторинну торгівлю новим білоруським боргом. Ця санкція повинна бути пов'язана з утриманням в Білорусі політичних в'язнів; якщо режим звільнить їх всіх, включаючи Протасевича, заборона може бути знята.

Вибір трансатлантичної відповіді стане більш складним, якщо з'ясується, що російська влада була причетна до захоплення авіалайнера, про що свідчать численні (але ще непідтверджені) повідомлення. Як і в минулих випадках, незалежні слідчі (наприклад, британська Bellingcat) можуть знайти докази причетності російських спецслужб.

Якщо ці повідомлення вірні, офіційна участь Росії в ще одному нападі на цивільний авіалайнер (нагадаємо, як про-російські сили на сході України збили рейс 17 Malaysia Airlines в липні 2014 роки) також потребує відповіді. Однак реакція цивільної авіації, така як заборона на використання національного авіаперевізника Росії "Аерофлоту" в західних аеропортах, буде дорогою як для Європи і США, так і для Росії, з огляду на майже неминучу відповідь Москви. В якості альтернативи Сполучені Штати і ЄС могли б розглядати участь Росії в основному як зловживання розвідувальними даними, крім її потворної практики вбивства опонентів за кордоном. Відповідна реакція в цьому випадку може включати додаткові висилки російських шпигунів і викриття російських операцій або додаткові санкції відповідно до указу Байдена від 15 квітня про боротьбу із зовнішньою агресією Росії.

У будь-якому випадку більш довгостроковою відповіддю може стати посилення підтримки з боку США і Європи журналістських розслідувань як всередині країни, так і за її межами, націлених на російську аудиторію. Протасевич, як і лідер російської опозиції Олексій Навальний, що перебуває у в’язниці, викликає гнів Кремля, бо проникає крізь шум пропаганди. Заради тієї роботи, яку вони роблять, ми можемо діяти, щоб просувати справу розвитку демократії, яку вони представляють.

Перш за все, Захід повинен діяти, щоб прорватися через стіну безкарності, яка, на думку президента Росії Володимира Путіна і його соратника Лукашенко, захищає їх.