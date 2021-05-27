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"Він перетворює країну на Північну Корею": Тихановська висловилася про Лукашенка, згадавши роль РФ і ЄС в проблемах країни

"Він перетворює країну на Північну Корею": Тихановська висловилася про Лукашенка, згадавши роль РФ і ЄС в проблемах країни
14:11 Сьогодні Телеграф

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні заявила про недостатній тиск Європейського союзу на Білорусь. Тихановська вимагає від лідерів ЄС більш жорстких заходів, особливо в світлі останніх подій із затриманням міжнародного авіарейсу  Ryanair .

Про це розповідає стаття "Лукашенко "перетворює Білорусь на Північну Корею Європи", - каже Світлана Тихановська" на сайті Euronews, переклад якої надає "Телеграф".

Стратегія Євросоюзу проти адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка не спрацювала, сказала лідерка опозиції.

Світлана Тихановська, яка в середу виступала по відеозв'язку в комітеті із закордонних справ Європарламенту, заявила, що підхід ЄС до Білорусі поки не увінчався успіхом, і закликала депутатів Європарламенту посилити тиск на Мінськ.

Це сталося після того, як Білорусь знову опинилася в центрі уваги, змусивши на минулих вихідних авіалайнер Ryanair змінити маршрут і приземлитися в аеропорту Мінська.

Влада стверджувала, що це сталося через попередження системи безпеки, але багато хто вважає, що це була хитрість для арешту журналіста Романа Протасевича.

"Попередня вичікувальна стратегія ЄС щодо білоруського режиму не працює", - сказала Тихановська депутатам Європарламенту, - "Підхід Європейського союзу до поступового посилення тиску на режим Лукашенка не зміг змінити його поведінку і привів тільки до зростаючого почуття безкарності і масових репресій.

Світлана Тихановська закликала Європейський парламент подбати про те, щоб реакція міжнародного співтовариства не обмежувалася інцидентом з рейсом Ryanair.

"Відповідь має стосуватися ситуації в Білорусі в цілому, інакше ми всі зіткнемося з такими ситуаціями в майбутньому, оскільки Лукашенко перетворює мою країну в Північну Корею Європи: непрозору, непередбачену і небезпечну", - заявила лідерка опозиції.

Лукашенко поводиться зухвало

У своїх перших публічних виступах після подій неділі Лукашенко зухвало звинуватив своїх "недоброзичливців" в тому, що вони "перейшли багато червоних лінії".

"Як ми і припускали, наші недруги як з-за меж країни, так і зсередини країни змінили свої методи нападу на державу", - заявив Лукашенко, виступаючи перед парламентом у середу.

"Вони перетнули безліч червоних ліній і відмовилися від здорового глузду і людської моралі", - сказав він.

Президент Білорусі стверджував, що Протасевич планував "кривавий заколот", але не навів жодних доказів або подробиць цього твердження.

Він також звинуватив Захід у веденні проти нього "гібридної війни". 

Роль Россії

На думку Тихановської, Росія є частиною проблеми, коли справа стосується Білорусі. ЄС в свою чергу має дати зрозуміти всім, що не можна укладати жодних фінансових операцій з режимом Лукашенка.

"Будь ласка, повідомте зрозумілою мовою Росії і іншим країнам, які бажають знущатися над жертвами Лукашенко, що будь-яка угода або контракт, підписаний з диктатором, може бути переглянутий і анульований. Я закликаю ЄС відмовитися від будь-якої фінансової підтримки і утриматися від всіх нових іноземних інвестицій в Білорусь, і нових кредитних ліній білоруським банкам", - сказала Тихановська.

Цю точку зору підтримав Петрас Ауштревічюс, депутат Європарламенту від Литви, що входить до складу делегації, що відповідає за відносини з Білоруссю.

"Ми маємо дати Москві дуже чіткий сигнал про те, що вони можуть заплатити високу ціну, якщо підтримають Лукашенка, жорстокого диктатора, який просто залякує і переслідує свій власний народ і стає загрозою для регіональної безпеки, як це було з комерційним авіалайнером Ryanair", - заявив Ауштревічюс інтернет-виданню Euronews.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Лукашенко, ЄС, Білорусь, Санкції, Тіхановська.
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