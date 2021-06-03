Путін приготував Білорусі роль "розмінної монети" перед самітом з Байденом

Дії Росії щодо захисту і підтримки Білорусі нагадують турботу "старшого брата". Однак, більш уважний погляд і аналіз взаємозв'язків подій дає привід думати про те, що у Володимира Путіна є свій чіткий план щодо "братньої" республіки.

Брайан Вітмор, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради, ад'юнкт-професор Техаського університету в Арлінгтоні та ведучий подкасту "Вертикаль влади", в своїй статті на сайті Atlantic Council викладає свій погляд на те, що в дійсності криється за підтримкою Росії.

Володимир Путін довів свою здатність потайки грати в палія, а потім пропонувати свої послуги в якості пожежного.

В Україні він розв'язав війну на Донбасі, а потім зумів домогтися визнання Росії посередником у конфлікті, в якому вона була одночасно підбурювачем і воюючою стороною. У Сирії втручання Росії на стороні Башира Асада не тільки продовжило і загострило цю війну, воно також надало Росії місце за столом переговорів по резолюції.

Чи збирається Путін виконати той же трюк з Білоруссю після викрадення рейсу 4978 авіакомпанії Ryanair і викрадення пасажирів Романа Протасевича і Софії Сапеги? Це питання обов'язково виникне, коли Путін зустрінеться з президентом США Джо Байденом в Женеві 16 червня.

"Не виключено, що результатом американо-російського саміту може стати те, що Кремль отримає певний карт-бланш на втручання у внутрішні справи Білорусі з метою вирішення політичної кризи без будь-яких міжнародних наслідків, в тому числі у вигляді санкцій, з боку Заходу" , - написав недавно Арсен Сивицький, директор Мінського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень.

"Не виключено, що Білорусь може стати розмінною монетою в контексті широкого геополітичного торгу між Вашингтоном і Москвою, в якому Сполучені Штати можуть погодитися з російською версією вирішення білоруської політичної кризи", - додав він.

Досі неясно, наскільки Росія була причетна до вирішення змусити 22 травня літак Ryanair, який знаходився в повітряному просторі Білорусі за маршрутом Афіни-Вільнюс, приземлитися в Мінську.

Експерти вважають, що поєднання кількох факторів робить таку участь, принаймні, вельми правдоподібним. Ці чинники включають інтеграцію російських і білоруських систем протиповітряної оборони; глибоке проникнення російських агентів в білоруські спецслужби; і позиція відвертої підтримки Москви щодо Білорусі.

У конфіденційному неопублікованому звіті цього тижня Центр стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Сивицького, відомого своїми надійними джерелами як в Мінську, так і в Москві, написав, що все більше свідчень говорять про те, що "білоруська сторона отримала інформацію про поїздку Протасевича від російських спецслужб і вирішила використовувати її для затримання журналіста".

Більш того, в останні дні з’явилися додаткові непрямі докази того, що Росія була більш ніж просто стороннім спостерігачем в цьому акті повітряного піратства.

26 травня білоруська влада оголосила про порушення кримінальної справи проти дівчини Протасевича, Софії Сапеги, яка є громадянкою Росії. Сапега з'явилася на відео, в якому вона зробила зізнання, але, здається, вона робила це примусово.

Реакція Кремля показує, що Путіна не особливо турбує важке становище Сапеги. Путін і Лукашенко зустрілися на дводенному саміті в Сочі 28-29 травня, їх третій зустрічі в цьому році, яка включала дружню фотосесію на 54-метровій розкішній яхті.

Після саміту прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "піднімалася тема затриманої громадянки Росії, [і] природньо, нам не байдужа її доля". Однак Пєсков додав, що Кремль прийме до відома той факт, що Сапега також має вид на проживання в Білорусі. Тим часом Путін схвалив другу позику Білорусі в 500 мільйонів доларів.

Через кілька днів після саміту МЗС Росії опублікувало заяву, в якій говориться, що Москва буде захищати Білорусь і допомагати їй, якщо Європейський Союз введе економічні санкції.

Путін також доручив своєму Міністерству транспорту визначити можливі нові напрямки в Росії для білоруського національного перевізника "Белавіа", якому нещодавно був закрито доступ до повітряного простору і аеропортів Європейського Союзу в результаті інциденту з піратством.

Однак було б помилкою розглядати дії Росії щодо викрадення літака Ryanair як просту солідарність між двома диктаторами Путіним і Лукашенком. Гра Путіна тут здається набагато складнішою і несе в собі всі ознаки класичної операції рефлексивного управління.

Рефлексивне управління - це доктрина, розроблена радянськими військовими стратегами ще в 1960-х роках, мета якої - змусити супротивників вести себе так, як це вигідно Москві. Робиться це шляхом випереджального формування навколишнього середовища за допомогою кампаній дезінформації, ділових зв'язків, політичного втручання, встановлення фактів на місцях або будь-якої комбінації вищезгаданого.

Стратегічна мета Путіна в Білорусі - не обов'язково пряма анексія. Він повинен перетворити Білорусь в податливу і слухняну державу-клієнта, якою керує менш мінлива і неспокійна фігура, ніж Лукашенко.

З тих пір, як в серпні минулого року Білорусь занурилася в політичну кризу, Росія неухильно нарощує свою економічну, політичну і військову присутність. Путін також тисне на Лукашенка, щоб той зробив поправки в Конституцію Білорусі, щоб додати ваги парламенту країни за рахунок урізання повноважень президента. Росія активно працює над тим, щоб через прокремлівські партії Москва контролювала законодавчий орган, який нещодавно отримав повноваження після Лукашенко.

Якщо подивитися на інцидент з Ryanair через призму рефлексивного управління, суперечки про те, чи приймала Росія активну участь в примушенні рейсу 4978 до посадки в Мінську, стають менш важливими. Все, що потрібно було зробити Москві, - це привести всі в рух, наприклад, надавши Лукашенко інформацію про те, що Протасевич знаходився на борту літака, який повинен був проходити через повітряний простір Білорусі.

У міру того як подальша міжнародна реакція перетворює Лукашенка в ще більшого міжнародного ізгоя, це робить його все більш залежним від Путіна. Це також дає ще одну ключову перевагу перед самітом Путіна і Байдена 16 червня в Женеві. Криза дає Путіну можливість піти на "поступку" Байдену, пообіцявши звільнити Лукашенка від влади за допомогою конституційних реформ, які Кремль вже проводить в Білорусі протягом деякого часу.

Як пише Сивицький, якщо це спрацює, "рішення, яке Кремль нав'язує Лукашенку в результаті політичної кризи, у багатьох відносинах не зустріне заперечень з боку США. Зі сторони все буде виглядати як якась демократизація Білорусі після відходу Лукашенка".

Звичайно, нічого подібного не буде. І палій знову перетвориться в пожежного.