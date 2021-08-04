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Дочка прес-секретаря Путіна виходить заміж за чеченця? Що про це відомо

Дочка прес-секретаря Путіна виходить заміж за чеченця? Що про це відомо
16:42 Сьогодні Телеграф Instagram Лизы Песковой

У мережі поширилася інформація про те, що дочка прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Ліза виходить заміж.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, дівчина нібито зібралася стати дружиною впливового чеченця з Франції - Руслана Голбазова.

Як повідомляє Telegram-канал "Курятник", пара разом вже три роки.

Мережею ширитьсятаке фото пари

Ліза Пєскова та Руслан Голбазов / фото: rusmonitor.com

Згідно з інформацією каналу, захід нібито пройде на Сардинії. Так, "Курятник" пише, що на курорт мають з'їхатися сотні гостей, для яких викупили номера по 3000 євро на добу.

Водночас сама Ліза Пєскова спростувала дану інформацію. У коментарі "Газеті.ру" дівчина назвала її фейком.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Її поширило невідоме джерело", - заявила вона.

Дмитро Пєсков також заявляє, що про плани доньки вийти заміж нічого не знає.

Єлизавета - дочка Пєскова від шлюбу прес-секретаря президента з Катериною Солоцінською, на якій він був одружений до того, як зустрів фігуристку Тетяну Навку.

Торік Ліза Пєскова спровокувала скандал у себе на батьківщині, заявивши, що в Росії відбувається "конкретне свавілля", яке  влаштовують правоохоронні органи. У мережі дівчину розкритикували і запідозрили в тому, що її піарять в медіа для просування у владу.

Руслан Голбазов - впливовий чеченський бізнесмен. У 2019 він переїхав до Москви з Франції, де вчилася і Ліза. Зараз Голбазов - партнер Лізи з ресторанного бізнесу. Він володіє відразу декількома закладами в Москві.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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