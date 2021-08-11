Скачать
Середа, 11.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
В Одесі прощаються з директором художнього музею Олександром Ройтбурдом (фото і відео)
В Одесі прощаються з директором художнього музею Олександром Ройтбурдом (фото і відео)
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата
Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата

Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника

Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника
Оновлено 19:07 Сьогодні Телеграф UKR.NET

Під Новоросійськом в суботу, 7 серпня, стався масштабний розлив нафти з танкера "Minerva Symphony". У Російській академії наук заявили, що площа забруднення Чорного моря становить майже 80 кв. км.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє "РБК".

Розлив нафти стався під час навантаження на виносному причалі терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, біля селища Південна Озерівка.

Раніше КТК оцінював площу забруднення у 200 кв. м, але пізніше в РАН вивчили супутниковий знімок і прийшли до висновку, що вона становить майже 80 кв. км.

Нафта
Нафтова пляма, судячи зі знімку з космосу, витягнулося від берега на відстані 19 кілометрів.

Через розлив нафти в Чорному морі може загинути величезна кількість морських істот - приблизно дві з половиною тисячі видів. Серед них скат, білуха, севрюга, акула, дельфін, морський коник, камбала, барабулька, баклан і чайка.

Крім того, розлив нафти стався зовсім недалеко від окупованого півострова Крим. До міста Керч від забрудненої території всього 150 км. Це можна побачити на карті.

Чорне море

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: про що говорять вчені.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 59

Все по темі:

Экология, NAFTA, Чорне море, "Minerva Symphony".
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Серйозний зашквар російської оборонки": військові знайшли нові докази військових злочинів РФ проти України (фото)
02 Карпати для російських військових і тури до Абхазії: українська турфірма виявилася в епіцентрі скандалу
03 Литва відгороджується від Білорусі подвійним парканом: подробиці
04 Колишній радник Порошенка Бірюков поглумився над Alyona Alyona, але потім видалив пост: скріншот
05 Збитків майже на 27 мільйонів: топ-чиновники Миколаєва затримані за розкрадання бюджетних коштів (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Кількість хворих і видужалих майже зрівнялася: свіжа статистика COVID-19 в Україні
Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу
Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу
Бойовики &quot;ДНР&quot; вбили на Донбасі літнього чоловіка (фото)
Бойовики "ДНР" вбили на Донбасі літнього чоловіка (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся