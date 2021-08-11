Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника

Під Новоросійськом в суботу, 7 серпня, стався масштабний розлив нафти з танкера "Minerva Symphony". У Російській академії наук заявили, що площа забруднення Чорного моря становить майже 80 кв. км.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє "РБК".

Розлив нафти стався під час навантаження на виносному причалі терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, біля селища Південна Озерівка.

Раніше КТК оцінював площу забруднення у 200 кв. м, але пізніше в РАН вивчили супутниковий знімок і прийшли до висновку, що вона становить майже 80 кв. км.



Нафтова пляма, судячи зі знімку з космосу, витягнулося від берега на відстані 19 кілометрів.

Через розлив нафти в Чорному морі може загинути величезна кількість морських істот - приблизно дві з половиною тисячі видів. Серед них скат, білуха, севрюга, акула, дельфін, морський коник, камбала, барабулька, баклан і чайка.

Крім того, розлив нафти стався зовсім недалеко від окупованого півострова Крим. До міста Керч від забрудненої території всього 150 км. Це можна побачити на карті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські моря забруднені пестицидами та іншими отруйними речовинами: про що говорять вчені.