Украинские моря загрязнены пестицидами и другими ядовитыми веществами: что говорят ученые

Директор Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря", кандидат географических наук Виктор Коморин рассказал в интервью "Телеграфу", насколько загрязнены Черное и Азовское моря, почему "цветет" вода и где в Украине безопасно купаться.

- Как в Украине исследуется морская среда?

- Украина имплементирует европейскую Директиву ЕС по Морской стратегии, которая предполагает создание системы управления качеством морской среды. Есть ряд шагов, которые необходимо сделать нашей стране. Это базовая оценка состояния морской среды, разработка хорошего экологического статуса, определение экологических целей и нормативов, создание системы мониторинга состояния морской среды. На сегодняшний день мы осуществили базовую оценку, разработали систему критериев Good Environmental Status - хорошего статуса морской среды, а также систему мониторинга. Уже разработан проект самой Морской стратегии, которая должна помочь нам улучшить качество морской среды. Ознакомиться с ней можно на сайте Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.

- И что показала базовая оценка? Как за последние годы изменилось состояние Черного и Азовского морей в Украине?

- Базовая оценка была сделана как в рамках национальных, так и международных программ, финансируемых Евросоюзом. К примеру, EMBLAS, ANEMONE. Причем мониторинг осуществлялся не просто у побережья, а и в открытой части Черного моря. В 2016-2020 годах были проведены экспедиции от Одессы до Батуми. Так мы смогли понять, в каком состоянии находится не только побережье, а и шельфовые области, глубоководная центральная часть. К сожалению, мы обнаружили большое количество загрязняющих веществ. Так, 145 загрязняющих веществ были определены как приоритетные для Черного моря. Среди них те, которые мы давно контролируем: тяжелые металлы, хлорированные и нефтяные углеводороды. Однако к ним добавились вещества, ранее находящиеся за пределами нашего внимания. Это, например, вещества, которые образуются в результате фармацевтической промышленности. По сути – остатки лекарств, которые так или иначе попадают в морскую среду. Также водоотталкивающие вещества, которые используются в легкой промышленности – перфтораты. Они крайне токсичны. Поскольку существующие у нас очистные сооружения не предусматривают очистку от этих веществ. Обнаружены также вещества сельскохозяйственного происхождения – те же пестициды.

- А какие-то положительные результаты есть?

- Одним из объектов, который является индикатором состояния шельфа Черного моря, считается ботанический заказник Филлофорное поле Зернова. Там на дне расположены агароносные водоросли. В 2008-2009 годах данный биоценоз пребывал в критическом состоянии. Однако исследования последних 4-5 лет показали, что ситуация улучшилась и соответствует среднему уровню. Это говорит о том, что состояние моря становится чуть-чуть лучше, чем было 10 лет назад. Еще одна наша находка – морские коньки. Этих морских обитателей практически не было видно у побережья Одессы с начала 90-х годов. А сейчас они вновь появляются. А еще в 2017 году на Филлофорном поле на глубине 20-30 метров нашли небольшой живой организм – гребешок. До этого последние 20 лет его не обнаруживали. Наши ученые, как и румынские и болгарские коллеги, очень обрадовались. Ведь этот организм – показатель состояния чистой воды. Так что вопреки всему экосистема живет и развивается.

- С чем могут быть связаны такие находки?

- Основное предположение заключается в том, что в 90-е годы произошел спад промышленности, уменьшив влияние на морскую среду.

- Вы говорите в основном о Черном море. А что известно о состоянии Азовского?

- К сожалению, по Азовскому морю у нас есть только единичные наблюдения. По данным исследований 2017 года можно сказать, что в этом море ситуация не лучше. Пока нет возможности полноценно оценить состояние Азовского моря, потому как нужно, чтобы экспедиция проходила через Керченский пролив.

"За последние десятилетия количество загрязняющих веществ уменьшилось, но оно все еще остается угрожающим"

- Какие еще тенденции вызывают опасения?

- Есть такое явление как эвтрофикация - массовое развитие фитопланктона как результат перенасыщения биогенными веществами. Недавно в Одессе наблюдали большое количество сине-зеленых водорослей. Речь идет о так называемом цветении. Минус не только в том, что отдыхающим неприятно купаться в такой воде. Среди этого фитопланктона потенциально могут находиться токсичные вещества. Явление требует детального изучения при помощи специальных приборов для исследования, потому что один и тот же вид может быть токсичным при одной солености и быть безопасным при другой. Но даже сама вероятность, что цветение может быть токсично, говорит о том, что нужно воздержаться от купания в такой воде. В данном случае цветение вызвано большим количеством биогенных веществ, которые попали с ливневыми стоками вблизи Одессы, и с речными водами в районах влияния наших крупных рек. Так, например, по спутниковым картам хлорофила видно, как распространяются языки цветения не только около самого берега, а и мористее (дальше от берега. - Ред.). Наиболее опасными последствиями такого явления является развитие гипоксийных и аноксийных условий в придонном слое моря. Гипоксийные - значит в воде недостаточно кислорода для жителей морских вод, аноксийные - вообще нет кислорода, а присутствует сероводород.

- Реки, как вы отметили, тоже загрязняют моря?

- Реки являются основным источником загрязнения всего Черного моря. В первую очередь речь о Дунае, который несет воду через большое количество европейских стран, на его берегах стоят промышленные предприятия и сельскохозяйственные угодья. Да, за последние десятилетия количество загрязняющих веществ уменьшилось, но оно все еще остается угрожающим.

- Насколько масштабно загрязнение наших морей? В частности – пластиком.

- Речь идет не только о пластике, а в принципе о мусоре, который так или иначе попадает в море. Черное море примерно в два раза больше загрязнено мусором, чем, например, Средиземное. Микропластик, отмечу, мы нашли даже в донных отложениях посреди Черного моря на глубинах более 2 километров. Это говорит о том, что вся морская экосистема загрязнена. И это загрязнение передается по трофической цепочке, попадая к нам на стол в виде рыбы.

- Отдыхающие жалуются на нашествие медуз, водорослей и блох на Азовском и Черном морях. Почему это происходит? Как исправить?

- Это все звенья одной и той же цепочки. Загрязненная вода, высокая температура и большое количество биогенных веществ приводит и к цветению воды, а также к массовому распространению медуз.

- А блохи там откуда?

- Если морские водоросли выбрасываются волнами на берег, то там тут же развивается в достаточно большом количестве всякая живность, в том числе и морские блохи. То, что выбрасывается на берег морем, надо убирать, чтобы сохранить рекреационный потенциал. А вот улучшать состояние воды можно только используя комплексные меры.

"Я бы предостерег купаться в ближайшие пять дней после больших ливней"

- Где в Украине можно найти чистое море? Всех интересует, где безопасно купаться.

- Если нет каких-либо аварийных сбросов, то купаться можно и в Одессе. Единственно, что я бы предостерег купаться в ближайшие пять дней после больших ливней. С городских улиц смывается большое количество загрязняющих веществ. А если нет замечаний по микробиологическим показателям (состояние воды исследуют региональные лабораторные центры в каждой области. – Авт.), то вполне можно купаться.

- Украинский научный центр экологии моря участвовал в исследовании популяций китоподобных. О чем говорят результаты?

- В этом международном исследовании участвовали все причерноморские страны. С помощью судов наблюдали по специальным траекториям за скоплениями дельфинов. А также осуществлялся авиаобзор на специальном самолете со стеклянным днищем. Впервые за последние 20 лет удалось посчитать, сколько же у нас дельфинов. До этого в принципе не знали, сколько китообразных, как мигрируют, где обитают. Количество дельфинов в некоторых случаях нас порадовало (Было обнаружено 41 тыс. дельфинов-афалин, 118 тыс. обыкновенных дельфинов и 94 тыс. морских свиней. - Авт.).

- Как климатические изменения влияют на моря в Украине?

- Климатические изменения приводят к разбалансировке всей экосистемы. Морская экосистема, на которую влияют погодные изменения и антропогенные факторы, может просто не успеть перестроиться. А это грозит уменьшением биоразнообразия, деградацией всей системы.

- К чему может провести повышение уровня моря?

- Есть исследования, говорящие о том, что в ближайшие 20-30 лет значительно повысится уровень мирового океана, в том числе Черного моря. Появляются расчеты, которые показывают, что все наши лиманы, часть Одессы будут подтоплены. Но стоит отметить, что такие расчеты, скажем так, довольно прямолинейны, вписаны в глобальный контекст, но не учитывают региональных особенностей. Поэтому достоверность таких прогнозов, по моему мнению, невелика.