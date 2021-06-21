"К 2100 году прибрежная территория Украины может быть частично затоплена": эксперт по вопросам климата Евгения Засядько

Эксперт по климатической политике ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала в интервью "Телеграф", какие изменения климата ощущает на себе Украине, почему некоторые населенные пункты к концу столетия могут уйти под воду и главное - что мы можем сделать для остановки угрожающих последствий уже сейчас.

- Какие проявления изменения климата заметные в Украине?

- Уже нельзя говорить, что изменение климата - это какая-то далекая проблема, которая нас не касается. Одно из основных проявлений заключается в том, что происходит изменение осадков. Годовая норма сократилась на 20%. Если осадки выпадали равномерно в течение месяца в разные дни и недели, то сейчас - за несколько часов. И это приводит к быстрому испарению, поэтому нет должного наполнения водных ресурсов, земель и почвы. Это такая цепная реакция, которая приводит затем к тому, что в почве не хватает воды, а значит - нельзя вырастить некоторые аграрные культуры. Особое влияние испытывает юг Украины. Эта часть больше оказалась под влиянием засухи. Если говорить о 2020 годе, то он таки стал самым показательным с точки зрения, как изменение климата может влиять на Украину. Так, у нас были пожары. Сгорело более 160 000 гектаров лесов и сельскохозяйственных земель. Почему это произошло? У нас была довольно бесснежная зима. Поэтому это повлияло на то, что почва была не наполнена водой, реки - тоже. Даже Госводагентство писало о том, что возможно придется сокращать использование воды, предупреждали, что в какой-то момент будут перекрывать воду. Но потом пошли сильные дожди и ситуация немного улучшилась. Но и начались сильные дожди и на западе Украины, где произошли наводнения. Весь прошлый год был насыщен различными проявлениями изменений климата, в каждом регионе это происходило по-разному: на севере случились пожары, на востоке и юге - довольно засушливая погода, а запад - с сильными наводнениями.

Ученые говорят, что на территории Украины из-за нашего географического положения глобальная температура возрастает примерно в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Но если говорить глобально, по сравнению с другими странами мира, то Украина плюс-минус не в таком плохом состоянии. Поскольку некоторые страны мира, например, тихоокеанские островные страны будут затоплены при любом сценарии. Именно поэтому они сейчас больше всего заинтересованы сдержать изменения климата, не допустить повышения глобальной температуры, и пытаются что-то сделать, но на самом деле от них мало что зависит. Поскольку эти страны не выбрасывают почти парниковых газов, это как раз происходит в индустриальных странах, и Украина кстати тоже ею была. Это вот последние 15-20 лет после развала Советского Союза у нас существенно сократились выбросы парниковых газов, но пока мы были в СССР и еще первые годы после него имели существенные выбросы, которыми тоже подогревали планету.

- Вы говорите, что острова в Тихом океане может затопить. А в отношении Украины? Действительно под угрозой затопления, например, Одесская область?

- Наша организация вместе с учеными проводила исследования "Вода близко". Мы анализировали, что будет, если глобальная температура будет подниматься на 4 градуса от доиндустриального уровня, при сохранении современных темпов роста выбросов парниковых газов. Уровень океанов поднимается, морей - тоже. В Украине два моря, поэтому вся прибрежная территория Украины будет частично затоплена. Мы подсчитали, что это около миллиона гектаров земель. Туда входит 590 населенных пунктов, которые полностью или частично будут затоплены. Это Одесская, Херсонская и Запорожская области, Крым. Речь идет о сроке до конца столетия. То есть эта часть Украины до 2100 года может быть затоплена, если климатическая политика не изменится и мы продолжим двигаться на 4-градусное повышение температуры.

Но в прошлом году дискуссия на мировом уровне несколько изменилась. К этому привлечены Европейский союз, США, которые немного изменили фокус, что побуждает другие страны следовать их примеру. Они готовы выделять деньги на борьбу с изменением климата. Поэтому на основе заявлений, которые были сделаны странами, сейчас мы движемся к концу столетия на +3 градуса. Ситуация немного лучше, но она не идеальна. Например, Парижское соглашение, подписанное в 2015 году, определяло цели в +2 градуса, а также не допустить повышения более чем на 1,5 градуса. Но сейчас говорится о +3, подписанные цели сделки все еще не выполняются.

- Есть ли вероятность, что в будущем аграрии будут собирать по два-три урожая?

- Действительно, это возможно, поскольку у нас сейчас увеличиваются сезоны, а зима становится довольно мягче с каждым годом. Исходя из исследований, говорится о том, что можно будет собирать урожай, но смотря какой регион. Возможно, некоторые продукты мы вообще будем терять из-за засухи или иных рисков. Есть вероятность, что к нам из-за изменений климата будут попадать вредители, к которым мы не были готовы. Теплый период увеличивается, поэтому есть возможность успеть вырастить несколько урожаев, но смотря на то, какая культура. Аграрному сектору предстоит адаптироваться к этим изменениям. Исходя из ситуации, которая у нас сейчас складывается с отсутствием воды, надо выбирать правильную культуру, тогда действительно сможем вырастить несколько урожаев. Последние пять лет, начиная с 2015 года, как в Украине, так и в мире, считаются самыми жаркими. Это как раз влияет на наши сезоны. И 2021 год ожидается одним из жарких или даже самым жарким.

- Некоторые города в Украине, в частности Киев, часто затягивает смогом, дымом. Почему такое происходит и что делать?

- Это не прямо, но связано с изменениями климата, из-за которых происходят различные изменения погодных условий. Смог - это туман плюс загрязняющие части. В Киеве, например, основным загрязняющим источником является транспорт, который дает 90% выбросов. Тогда как 10% парниковых газов в Украине - именно от транспорта. Когда у нас складываются погодные условия, которые приводят к туману, может возникнуть смог. Машин становится все больше, и это еще ухудшилось из-за карантинных мероприятий. Потому что власть у нас выбрала принцип закрывать общественный транспорт, в этом есть вероятно правильное действие, поскольку у нас общественный транспорт очень забит, но, например, другие страны начали докупать автобусы, запускать дополнительные метропоезда для разгрузки. Если будет комфортный общественный транспорт, то люди будут меньше пользоваться частными авто.

- В Украине преобладает умеренно-континентальный климат, а в Крыму - частично субтропический. Можно ли говорить, что ситуация меняется и едва ли не вся Украина уже - субтропики?

- Еще нет. Ученые говорят о том, повышение температуры на 1 градус, сдвигает агроклиматические зоны на 100 километров. В Украине средняя годовая температура в прошлом году повысилась на 2,2 градуса от доиндустриального уровня, поэтому можно сказать, что более чем на 200 километров климатическая зона изменилась.

- Какие пути урегулирования климатической ситуации в Украине?

- Как я упоминала, мировая дискуссия изменилась, в Украине тоже эта дискуссия продолжается. Рассматривается, на сколько Украина готова сократить свои выбросы на следующие десять лет - до 2030 года. И Министерство окружающей среды сейчас предложило цель сократить выбросы на 65%. С 1990 года по состоянию на 2019 мы уже сократили на 63%. Получается, что сокращение уже не такое большое, два процента всего, но даже с этой целью у нас очень много дискуссий, противостояний между Министерствами энергетики, агрополитики. Все еще очень много сопротивления, хотя цель весьма не амбициозная. И у нас еще идет дискуссия о том, что Украина должна развиваться, мол, у нас упала экономика, поэтому мы будем увеличивать выбросы парниковых газов. В мировой практике есть понятие декарбонизации, что означает "зеленое" развитие. Если мы выбираем курс на "зеленое" развитие, можем и развивать экономику, и сокращать выбросы парниковых газов. Это возможно за счет энергоэффективности. У нас очень неэнергоэффективны здания, они старые и нуждаются в модернизации. Даже если не говорить об утеплении, то транспортируя тепло к зданиям у нас в некоторых местах идет до 40% потерь тепла. Например, зимой видим, когда у нас вокруг люков тает снег, или когда горячая или холодная вода бьет из труб. Это же ресурсы. Такие ситуации указывают на то, что у нас система не является энергоэффективной. Много энергии теряем, пока доставляем до дома, а потом, если сам дом неэнергоэффективный, он тратит много энергии на отопление, хотя могло бы быть меньше. Еще существенное влияние на климат в Украине имеет сжигание ископаемого топлива - 66% выбросов именно из-за этого. Сюда входит энергетика, транспорт, немного промышленности. Отдельно и промышленность - это 17% - влияет на климат. Поэтому у нас есть различные секторы, в которых надо работать, и на самом деле есть пути решения как экономического развития, так и устойчивого развития. Очень много примеров Европейского союза. Да и сам Европейский союз готов поддерживать партнеров, которые действительно готовы идти в этом направлении. Но пока мы все еще обсуждаем, не слишком ли амбициозна была цель 65%... Европейский союз, кстати, заявил цель в 55% по сокращению к 2030 году, но у них фактическое сокращение от 2018 года составило около 25%. В Украине, если считать от уровня 2019 года, то получается 6% сокращения. Действительно, Европейский союз за последние 20 лет больше выбрасывал, чем Украина. Но мы сократили свои выбросы не из-за "зеленой" политики, а потому, что происходили ситуации, не всегда зависящие от нас - развал Советского Союза, закрытие промышленных заводов, также сильно повлияла аннексия Крыма и Донбасса. Мы сейчас не понимаем, сколько выбросов на той территории. Данных нет. Мы подаем по этой территории выбросы, но они смоделированы, реальных показателей не получить. Когда эти территории вернутся, то скорее всего выбросы снова вырастут. С 2015 года у нас сократились выбросы именно потому, что мы потеряли доступ к этим территориям.