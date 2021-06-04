Названы две страны, которые больше всех загрязняют воздух в ЕС

Болгария и Польша стали лидерами среди стран ЕС по концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в отчете Евростата.

В болгарских городских регионах концентрация мелких частиц PM2,5 достигает 19,6 мкг на кубический метр, в Польше этот показатель зафиксирован на уровне 19,3 мкг/м3.

Следом за ними идут Румыния и Хорватия с 16,4 мкг/м3 и 16,0 мкг/м3 соответственно.

Рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма концентрации загрязняющих частиц в воздухе составляет не более 10 мкг/м3, а граничная - 25 мкг/м3.

Мелкие частицы PM10 (диаметром менее 10 микрометров) могут попадать в легкие и становиться причиной воспаления или ухудшения самочувствия людей, страдающих от болезней сердца и легких. А вот частицы PM2,5 (диаметром менее 2,5 микрометра) и вовсе могут попадать в кровоток и вызывать более серьезные болезни.

Самая низкая концентрация этих частиц в воздухе среди стран ЕС была зафиксирована в Эстонии - 4,8 мкг/м3.

За ней идут Финляндия и Швеция с показателями 5,1 мкг/м3 и 5,8 мкг/м3. В среднем по ЕС этот показатель в 2019 году составлял 12,6 мкг/м3.

Как сообщалось ранее, в Мраморном море у берегов Турции заметили многочисленные скопления "морских соплей".