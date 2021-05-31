"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)

В Мраморном море у берегов Турции заметили многочисленные скопления "морских соплей".

Об этом пишет BBC.

"Морские сопли" считаются продуктом жизнедеятельности фитопланктона, до 2007 года такого явления не фиксировалось, однако на фоне климатических изменений о них начали говорить все чаще.

В обычных условиях фитопланктон не представляет угрозы человеку и морским обитателям, он поглощает солнечный свет и выделяет кислород. Но при увеличении количества питательных веществ в воде, вроде фосфора и азота, его популяция стремительно увеличивается. Такие условия вызывают стресс у этих микроорганизмов, вследствие чего они начинают производить липкое вещество, которое и называют "морскими соплями".

Pictures show mucilage, a thick, viscous fluid produced by phytoplankton, in Turkey's Marmara Sea at a harbor on the shoreline of Istanbul.

@yasinnakgul #AFP pic.twitter.com/RAjpqrcvhc — AFP Photo (@AFPphoto) May 31, 2021

Хоть в целом это вещество не является опасным, но там, где его слишком много нельзя ловить рыбу и купаться.

Кроме того, в веществе могут находится вирусы и бактерии, которые уже могут представлять угрозу морским обитателям.

Площадь распространения "морских соплей" может достигать десятки квадратных километров. Ученые связывают их появление не только с изменениями климата, но и с масштабными сбросами в море сточных вод.

Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют, что этот и последующие пять лет будут одними из самых жарких в истории.