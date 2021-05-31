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"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)

"Морские сопли" захватили побережье Турции (фото, видео)
Обновлено 19:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Мраморном море у берегов Турции заметили многочисленные скопления "морских соплей". 

Об этом пишет BBC

"Морские сопли" считаются продуктом жизнедеятельности фитопланктона, до 2007 года такого явления не фиксировалось, однако на фоне климатических изменений о них начали говорить все чаще. 

В обычных условиях фитопланктон не представляет угрозы человеку и морским обитателям, он поглощает солнечный свет и выделяет кислород. Но при увеличении количества питательных веществ в воде, вроде фосфора и азота, его популяция стремительно увеличивается. Такие условия вызывают стресс у этих микроорганизмов, вследствие чего они начинают производить липкое вещество, которое и называют "морскими соплями". 

Хоть в целом это вещество не является опасным, но там, где его слишком много нельзя ловить рыбу и купаться. 

Кроме того, в веществе могут находится вирусы и бактерии, которые уже могут представлять угрозу морским обитателям. 

Площадь распространения "морских соплей" может достигать десятки квадратных километров. Ученые связывают их появление не только с изменениями климата, но и с масштабными сбросами в море сточных вод. 

Как сообщалось ранее, эксперты прогнозируют, что этот и последующие пять лет будут одними из самых жарких в истории

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

Все по теме:

Турция, Глобальное потепление, Мраморное море, Морские сопли.
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