Черное море "зацвело" нейротоксинами после ливней: что нашли в воде

В водах Черного моря обнаружили микроводоросль, которая переносит нейротоксин.

Об этом 16 июня сообщила в Фейсбуке эколог Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько.

По ее словам в результате обильных ливней и терригенного стока, а также высокой температуры воды (+20,5 градусов) Черное море "зацвело".

Так, в морской воде была найдена солоноватоводная бактерия Aphanizomenon flos-aquae, которая является потенциально токсичной микроводорослью, а также носителем нейротоксинов.

Эколог также напомнила, что в последний раз "цветение" flos-aquae в Черном море наблюдали в мае 2015 года, а последний "зеленый прилив" был замечен в 2019 году.

Напомним, что 25 мая в Черном море на пляжах неподалеку от Туапсе разлилась нефть. В сети показали масштабы загрязнения.