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В Черном море произошел масштабный разлив нефти: очевидцы показали видео ЧП

В Черном море произошел масштабный разлив нефти: очевидцы показали видео ЧП
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

В Черном море на пляжах неподалеку от Туапсе разлилась нефть. В сети показали масштабы загрязнения.

Об этом 25 мая сообщили в Телеграм-канале "На видео видно", где также поделились кадрами масштабов разлива.

Местные жители обнаружили на диком пляже в Туапсе огромное нефтяное пятно. Резкий запах нефти распространился по всему пляжу, жители жалуются на то, что в районе берега очень тяжело дышать.

В то же время на заводе "Роснефти", который расположен неподалеку, делают вид, что ничего не произошло и никак не комментируют инцидент.

В Сочинской прокуратуре проверяют, кто является виновником разлива.

Также сообщалось, что нефтяную пленку заметили в акватории порта, на Дальнем молу.

Отметим, в Черном море уже разливали нефть. В 2019 году грузовик "Инмортерминала" опрокинулся в Новороссийске и нефтепродукты попали в море. Тогда Росприроднадзор оценил вред Черному морю в 156,7 млн рублей.

Кадры масштабов экологического загрязнения:

Напомним, что 8 августа вблизи острова Маврикий произошла утечка нефти из танкера, который ранее сел на мель возле его берегов.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

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Нефть, Черное море.
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