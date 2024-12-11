Українська порнозірка відповіла хейтерам, які звинуватили її у заробітку на військових

Деякі українці підтримали акторку

Українська порноакторка Юлія Сенюк, більш відома під сценічним ім'ям Джозефіна Джексон, дала відсіч критикам, які звинуватили її у нібито спробах заробити на українських військових. Причиною скандалу став благодійний календар. Для нього акторка знялася разом із військовими, у яких ампутовані кінцівки.

Негативна реакція частини користувачів мережі не змусила Сенюк мовчати. У соцмережі X вона саркастично відреагувала на звинувачення:

"Смішно, коли люди вважають, що акторка світового рівня (діюча, хто не знав) хоче нажитись на українських військових, створивши календарі. Ну так, це абсолютно логічно".

Більшість користувачів підтримали акторку та висловили захоплення її вчинком.

На один з коментарів Сенюк відповіла, що не лише хотіла зібрати гроші для військових, а й своєю діяльністю закликати інших медійних людей допомоги армії.

"Але ж моя мета була не лише помогти фінансово, але і змотивувати інших не бути байдужими, і зробити якусь власну ініціативу, особливо це стосується медійних людей. Взамін отримую звинувачення", — написала іронічно порноакторка.

Нагадуємо, що Юлія Сенюк розповідала, гроші з продажу календаря підуть для Центру складного ендопротезування. Вона підкреслила, що цей центр знаходиться в Києві й він єдиний на всю Україну, який робить складні протезування такого плану.

Раніше "Телеграф" писав, що відомому блогеру оголосили нову підозру після скандалу зі грошима для ЗСУ. Під час обшуків поліція знайшла дещо цікаве.