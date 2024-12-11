Украинская порнозвезда ответила хейтерам, которые обвинили ее в заработке на военных

Некоторые украинцы поддержали актрису

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, более известная под сценическим именем Джозефина Джексон, дала отпор критикам, обвинившим ее в якобы попытках заработать на украинских военных. Причиной скандала стал благотворительный календарь. Для него актриса снялась вместе с военными, у которых ампутированы конечности.

Негативная реакция части пользователей сети не заставила Сенюк молчать. В соцсети X она саркастически отреагировала на обвинения:

"Смешно, когда люди считают, что актриса мирового уровня (действующая, кто не знал) хочет нажиться на украинских военных, создав календари. Ну да, это абсолютно логично".

Большинство пользователей поддержали актрису и выразили восхищение ее поступком.

На один из комментариев Сенюк ответила, что не только хотела собрать деньги для военных, но своей деятельностью призвать других медийных людей помочь армии.

"Но моя цель была не только помочь финансово, но и мотивировать других не быть равнодушными, и сделать какую-то собственную инициативу, особенно это касается медийных людей. Взамен получаю обвинения", — написала иронично порноактриса.

Напомним, что Юлия Сенюк рассказывала, деньги с продаж календаря пойдут для Центра сложного эндопротезирования. Она подчеркнула, что этот центр находится в Киеве и он единственный на всю Украину, который делает сложные протезирования такого плана.

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