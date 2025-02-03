Разом понад 40 років і оберігає її від публічності: як виглядає дружина Комаровського і що про неї відомо
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У шлюбі з Катериною у Комаровського народилися двоє синів
Відомий український педіатр Євген Комаровський, який розвінчує найпопулярніші міфи, є зразковим сім’янином. За понад 40 років спільного життя із дружиною Катериною вони виховали двох синів, які вже подарували їм чудових онуків.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина доктора Комаровського і що про неї відомо. Катерина за фахом також лікар.
Що відомо про дружину доктора Комаровського і як вона виглядає
Український педіатр Євген Комаровський намагається оберігати свою родину від сторонніх очей, тож не часто публікує з ними спільні фотографії. Разом із Катериною у 2024 році доктор Комаровський відзначив 43-річчя спільного життя. У шлюбі у них народилося двоє синів: Дмитро (1982) та Андрій (1988).
Діти вирішили не йти стопами зіркового батька, старший син вибрати кар’єру айтішника, а молодший здобув юридичну та економічну освіту і став з батьком працювати в інтернет-проєктах. Нині Комаровський уже виховує трьох онуків.
Щодо дружини Катерини, то Євген Комаровський познайомився з нею під час навчання у Харківському медичному університеті. Катерина була його однокурсницею і за професією окуліст. Одружилася пара 1981 року.
Комаровський писав в автобіографії, що він одружився молодим і дурним, бувши на четвертому курсі. Але досі дивується, як йому з першого разу пощастило зустріти гідну і надійну жінку, яка стала для нього справжньою опорою.
Катерина Комаровська працювала все життя дитячим офтальмологом, а зараз перебуває на заслуженому відпочинку. Педіатр зізнався, що у 2010 році, коли його визнали одним із найпривабливіших чоловіків в Україні, дружина його не ревнувала.
Судячи з фотографій, які є в мережі, у Катерини Комаровської темне волосся, підстрижене під каре, а також добрі очі та мила посмішка. Їх спільних фотографій із Євгеном у мережі немає.
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