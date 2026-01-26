Вже не може ходити без допомоги: 78-річний Елтон Джон змінився до невпізнання (відео)

На новому відео британську поп-зірку просто не впізнати

Елтон Джон — легендарний британський музикант та виконавець, якому зараз 78 років. Нещодавно стало відомо, що після операції легенда музики зробив зі своїх колінних чашечок ексклюзивні прикраси. А тепер у мережі обговорюють відео, на якому він ледве пересувається.

У ролику, який поширився в соцмережах, можна побачити, як Елтон Джон за допомогою супроводжуючих виходить із автомобіля і, тримаючись за руку, одного з помічників, заходить до приміщення. При цьому він вбраний цілком у своєму стилі — на ньому яскравий салатовий костюм, модні кросівки та сонцезахисні окуляри.

Зазначимо, раніше в інтерв’ю Mirror сер Елтон Джон розповів, що після подвійної заміни колінного суглоба він використав свої кістки для створення ефектного намиста та брошки.

Коли мені видаляли колінні чашечки, спочатку ліву, а потім праву, я запитав свого хірурга, чи можу я зберегти ці колінні чашечки, чому він був дуже здивований розповів Елтон Джон

Фото: Getty Images

Після операції та вилучення колінних чашечок він звернувся до дизайнера ювелірних прикрас Тео Феннелла, щоб втілити ідею з прикрасами у життя. А нещодавно музикант з’явився на публіці із таким намистом.

Фото: Getty Images

