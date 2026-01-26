Уже не может ходить без помощи: 78-летний Элтон Джон изменился до неузнаваемости (видео)

На новом видео британскую поп-звезду просто не узнать

Элтон Джон — легендарный британский музыкант и исполнитель, которому сейчас 78 лет. Недавно стало известно, что после операции легенда музыки сделал из своих коленных чашечек эксклюзивные украшения. А теперь в сети обсуждают видео, на котором он едва передвигается.

В ролике, который распространился в соцсетях, можно увидеть, как Элтон Джон с помощью сопровождающих выходит из автомобиля и, держась за руку, одного из помощников, заходит в помещение. При этом он наряжен вполне в своем стиле — на нем яркий салатовый костюм, модные кроссовки и солнцезащитные очки.

Отметим, ранее в интервью Mirror сэр Элтон Джон рассказал, что после двойной замены коленного сустава он использовал кость для создания эффектного ожерелья и брошки.

Когда мне удаляли коленные чашечки, сначала левую, а затем правую, я спросил у своего хирурга, могу ли я сохранить коленные чашечки, чему он был весьма удивлен рассказал Элтон Джон

После операции и извлечения коленных чашечек он обратился к дизайнеру ювелирных украшений Тео Феннеллу, чтобы воплотить идею с украшениями в ​​жизнь. А недавно музыкант показался на публике с ожерельем.

