Поки Остапчук пакує валізи до Канади, його колишня пішла у відрив (відео)

Горняк показала, як розважається на тлі резонансних новин про колишнього чоловіка

Поки мережа гуде через неочікуване оголошення третьої дружини шоумена Володимира Остапчука про плани переїхати з родиною до Канади, його колишня дружина, нотаріус Христина Горняк, демонструє абсолютний спокій та любов жити у моменті.

У своїх Instagram-сторіз Христина опублікувала відео, на якому вона з апетитом насолоджується пивом, оселедцем та картоплею. Блогерка дала зрозуміти, що чужі обговорення її не турбують.

"Я і моя любов до життя вся в цьому відео. І пох на всіх. Є я і моє життя, яке живу, як хочу, головне не порушувати ККУ (Кримінальний кодекс України — ред.)", — різко та чесно підписала ролик Горняк.

Окрім гастрономічного задоволення, Христина встигла поспілкуватися з підписниками. Відповідаючи на коментар однієї з прихильниць, жінка зазначила, що вже має такий величезний досвід боротьби з негативом, що цілком могла б запускати власний курс про те, як правильно працювати з хейтом.

Варто додати, що попри збіг у часі з новинами від експодружжя, цей емоційний пост, ймовірно, не має прямого відношення до Володимира Остапчука та його майбутньої еміграції, а лише відображає загальну життєву позицію Христини.

Нагадаємо, що у лютому під час російської атаки був пошкоджений будинок колишнього подружжя. Водночас сам телеведучий там не мешкав, адже ця нерухомість уже тривалий час є предметом публічних суперечок із його другою дружиною.