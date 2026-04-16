Полякова жорстко відповіла відомому епатажному стилісту у мережі: "Царівна знайшлася"

Інцидент спровокував хвилю критики

Українська "Королева ночі" Оля Полякова опинилася в центрі чергового скандалу. Співачка, яка ніколи не лізла за словом у кишеню, цього разу відзначилася різкою відповіддю колезі по цеху, що спровокувало хвилю хейту у соцмережах.

Конфлікт розгорівся в Instagram під одним із нових дописів артистки. Відомий стиліст та епатажний співак Сергій Пастух, залишив під відео коментар із питанням: "Це хто, Клавдія Петрівна?". Реакція Полякової була миттєвою та нецензурною. Співачка коротко відповіла: "Ху*вна".

Такий стиль спілкування обурив інших фоловерів. Зокрема, підписник Михайло Попов не стримався і написав артистці: "Олічка, а ти не ах*ела?". Згодом на своїй сторінці у Threads Михайло опублікував скриншоти переписки, заявивши, що після цього остаточно відписався від зірки.

У коментарях під постом Попова розгорілася справжня дискусія, а думки користувачів розділилися. Критики зауважують, що Полякова "спіймала зірку" і поводить себе як "царівна", якій дозволено все.

"вона вже шось й*бу дала"

"Я бачу оля ох*їла зовсім"

"Ї*ать, царівна знайшлася"

Захисники ж впевнені, що артистка просто віддзеркалює тон запитання: "Яке питання — така і відповідь. Нічого дивного або жахливого не бачу".

"Якщо цей комент лишили під відео де вона. То повністю обґрунтовано. Я б ще й на*уй послала, нащо провокувати?"

Хто такий Сергій Пастух

Епатажний український стиліст, перукар та співак. Він став відомим завдяки своїй яскравій зовнішності. Через специфічний стиль та манеру поведінки за ним закріпилося прізвисько "український Звєрєв". Свого часу він був частим гостем світських хронік та телешоу.

Пастух зі справжнім Звєревим у ток-шоу "Говорить Україна"

До речі, нещодавно від українців дісталося і справжньому Сергію Звєреву. Росіянин привітав з Вербною неділею і отримав хвилю хейту.