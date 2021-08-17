Parimatch став офіційним спонсором футбольного клубу "Кривбас"

Новий сезон починається з неочікуваних підписань — "Кривбас" підсилився ще одним партнером. Компанія Parimatch стала офіційним спонсором криворізького клубу.

"Кривбас" стартував в Першій лізі з новими амбіціями, викликами та цілями. Саме для того, щоб зробити цей сезон для вболівальників більш яскравим і незабутнім, клуб та компанія підписали контракт про співпрацю. Parimatch є не тільки лідером беттінг-індустрії та першим онлайн букмекером України, а й відомим організатором безлічі спортивних проектів — "Тренування із зіркою", "Сніданок з чемпіоном" тощо. "Кривбас" — єдиний клуб Першої ліги, з яким Parimatch підписав угоди про співробітництво. Угода розрахована на два роки.

Співпраця передбачатиме розвиток клубної маркетингової складової та збільшення кількості вболівальників команди. Діяльність Parimatch та "Кривбасу" буде направлена на стратегію сталого розвитку, яка включатиме у себе довгострокові цілі. У новому сезоні вже заплановані спільні акції, головна мета яких – залучення уболівальників, як на стадіон, так і до екранів телевізорів. Кривий Ріг – велике футбольне місто зі своїми традиціями і цілою армією фанатів, і разом ми обов’язково розкриємо цей потенціал.

Олександр Гранде, представник Parimatch, поділився амбітними цілями:

"Ми прекрасно розуміємо потенціал футбольної аудиторії в місті, і хочемо аби вже за декілька сезонів на місцевому стадіоні збирався аншлаг на кожний матч чемпіонату. Наше з клубом завдання — аби футбольний "Кривбас" був невідʼємною частиною дозвілля Кривого Рогу і команда вже в наступному сезоні боролася з кращими команда УПЛ".

Артем Гагарін, віцепрезидент ФК "Кривбас", підтримав колегу:

"Сьогодні ми отримали надійного партнера — відомого мецената українського спорту. Впевнений, що синергія співпраці Parimatch та ФК «Кривбас» здатна вивести наш клуб до елітного дивізіону".

Володимир Баєнко, генеральний директор ФК "Кривбас", розказав про очікування від партнерства:

"Кривбас — амбітний клуб з великою історією. Прямо зараз ми пишемо нову історію великого клубу. Нам є, чим пишатися, але ми завжди відкриті для нових ідей. Тому я сподіваюся, що потужна команда Parimatch та її експертиза допоможе нам стати краще і дарувати вболівальникам яскравий футбол та емоції".

Parimatch — драйвер розвитку, який багато років надає підтримку спорту на різних рівнях. У портфелі партнерських проектів бренду — Національна збірна України з футболу, 8 клубів представників УПЛ, Федерація баскетболу України, Українська хокейна ліга та інші. "Кривбас" став першим представником ПФЛ в цьому сезоні, партнером якого стала компанія.