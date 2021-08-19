Гравець "Динамо" поскаржився на "автобус" "Інгульця" (відео)

Микола Шапаренко висловився про матч з "Інгульцем" (1:1).

Півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко прокоментував останній матч своєї команди в чемпіонаті України. У четвертому турі УПЛ 2021/22 столична команда сенсаційно не зуміла обіграти "Інгулець", причому гра проходила в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Шапаренко зазначив, що команда з селища Петрово і не думала атакувати, поставивши біля своїх воріт "автобус". А забив "Інгулець" безглуздий гол. Крім того, "динамівець" поскаржився на невдачу.

"Непогано грали, але суперник весь матч стояв ззаду, оборонявся. Це була їхня мета — просто поставити" автобус ". Вони нічого не створили біля наших воріт, крім моменту, коли в кінці гри Жора (Бущан) виручив, а також безглуздого гола. М’яч не йшов у ворота, як ніби був не наш день ", — цитує Шапаренко офіційний сайт " Динамо ".

Коментар Шапаренко доступний на YouTube-каналі чемпіонів України.

Відеоогляд матчу "Інгулець" — "Динамо":

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати всіх матчів 4-го туру чемпіонату України. Крім того, у нас на сайті доступні всі відеоогляди цих ігор.